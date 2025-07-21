Чіп розміром в 1 квадратний міліметр генерує заплутані пари фотонів.

Вчені з Бостонського університету, Каліфорнійського університету та Північно-Західного університету створили мініатюрну "фабрику квантового світла" розміром всього в квадратний міліметр. Ця технологія може стати відправною для масового виробництва квантових комп'ютерів.

Як написано в блозі університету, чип виготовлено за допомогою звичайної технології CMOS на 45 нм, тієї ж самої, що використовується під час виробництва класичних процесорів x86 і ARM, які стоять у звичайних комп'ютерах.

Усередині чіпа 12 крихітних кільцевих резонаторів, які генерують заплутані пари фотонів. Саме такі фотони потрібні для багатьох квантових технологій, але раніше їх можна було отримати тільки в крихких і дорогих установках.

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Головна інновація не тільки в генерації квантового світла, а в тому, як учені зробили цю систему стабільною. Такі резонатори примхливі, їх легко вибити з робочого стану навіть невеликими змінами температури.

Команда вбудувала в чип зворотний зв'язок: кожен генератор забезпечений мініатюрним фотодатчиком, обігрівачем і керуючою схемою, які автоматично підлаштовують параметри і підтримують синхронну роботу всіх 12 елементів без зовнішніх стабілізаторів.

Ключовий момент - все це побудовано на стандартній технології, яка вже застосовується в сучасній електроніці. 45-нм техпроцес хоч і не найновіший, але він надійний, добре відпрацьований і повністю сумісний із сучасними виробничими лініями.

Як каже професор Бостонського університету Мілош Попович, це важлива розробка, яка показала, що такі складні обчислювальні компоненти можна виробляти так само легко, як процесори для масового користувача.

Проєкт підтриманий Національним науковим фондом США та іншими фондами, а частина його учасників уже працює в Google X, PsiQuantum і Ayar Labs.

Раніше ми розповідали, що Microsoft створила проривний квантовий чип. Компанія створила абсолютно новий агрегатний стан, раніше непідвладний фізикам - топопровідниковий.

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