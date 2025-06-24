Дослідники бачать широкий спектр застосування такого комп'ютера, включно з моніторингом клімату і навіть фундаментальними квантовими дослідженнями.

У космос уперше запустили квантовий супутник-комп'ютер Квантовий комп'ютер - це проривний крок у розвитку квантових технологій. Він працюватиме на висоті близько 550 км над Землею, пише Interesting Engineering.

Запуск був частиною місії SpaceX Transporter 14, яка також переносила 70 корисних вантажів, включно з мікросупутниками, кубсатами та капсулами, що повертаються. Але серед усього цього вантажу саме міні-комп'ютер привернув увагу наукової спільноти - він може революціонізувати обробку даних у космосі та спостереження за Землею.

Очікується, що супутник почне передавати результати приблизно через тиждень після виходу на орбіту. "Тепер у нас є ноу-хау для проведення подальших експериментів у космосі, чи то фундаментальна квантова фізика, чи то практичне застосування", - зазначив керівник групи Філіп Вальтер із Віденського університету.

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Основна перевага розгортання квантового комп'ютера в космосі полягає в його здатності виконувати "периферійні обчислення". Тобто інформацію, зібрану супутником, наприклад, про виявлення лісових пожеж, можна опрацювати на борту, що усуває необхідність надсилання необроблених даних назад на Землю. Цей процес знижує енергоспоживання і покращує час реагування.

Квантові комп'ютери також чудово справляються із завданнями, що кидають виклик класичним системам. Використовуючи оптичні системи на основі світла, процесор виконує операції, використовуючи фізичні принципи інтерференції та дифракції. Це дає йому змогу особливо ефективно виконувати складні обчислення, наприклад, перетворення Фур'є або згортку.

"Наші результати можуть зробити внесок у подальший розвиток квантового обладнання для комерційних і наукових застосувань, наприклад, у сферах спостереження за Землею, кліматичних досліджень і зв'язку", - додав Вальтер.

Раніше стало відомо, що Китай почав створювати в космосі орбітальний ШІ-суперкомп'ютер, який, на відміну від звичайних супутників, оброблятиме дані, які збирають, одразу, що дасть змогу не витрачати час на їхнє надсилання на Землю, а також зменшити енергоспоживання і вуглецевий слід.

А ще раніше Microsoft представила проривний квантовий чип, який може змінити майбутнє технологій. Ця розробка відкриває шлях до створення повноцінних квантових комп'ютерів, здатних розв'язувати задачі, з якими не справляються найпотужніші суперкомп'ютери.

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