Найближчими роками компанія має випустити кілька консолей. Ймовірно, всі вони вийдуть до PS6.

Відомий журналіст та інсайдер Джез Корден якимось чином роздобув інформацію про плани Microsoft щодо бренду Xbox. Найближчими роками компанія має випустити кілька консолей.

Перша вийде вже до кінця 2025 року. Це буде портативна консоль під брендом Xbox від стороннього виробника. Серед можливих партнерів – ASUS, Lenovo, MSI, Razer тощо. Ймовірно, це буде партнерство на кшталт того, що є у Valve і Lenovo, йдеться у звіті.

Кодова назва проєкту – "Keenan". Пристрій отримає дизайн у стилі Xbox, тоді як ігри будуть доступні в Microsoft Store, зокрема через PC Game Pass із можливістю встановлення Steam.

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У 2027 році компанія має випустити повністю свою портативну консоль, а також наступника стаціонарних консолей Xbox Series X та S. Приставка вже схвалена CEO Microsoft Сатьєю Наделлою та іншими топ-менеджерами.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що замість традиційної консолі Xbox на нас може чекати щось на кшталт міні-ПК під Windows, але з "оболонкою, яка дасть змогу з комфортом користуватися девайсом у парі з телевізором".

Нагадаємо, актуальні Xbox Series X/S вийшли восени 2020 року. Цифри свідчать, що продажі консолей уже більш ніж удвічі відстають від PlayStation 5. ЗМІ публікували матеріал, у якому згадувалось, що у Microsoft все погано з Xbox, продажі падають, а перспективи Game Pass туманні.

У зв'язку з цим Xbox назавжди відмовляється від звичних ексклюзивів. Максимум, на що можуть розраховувати фанати Xbox, це тимчасова ексклюзивність, пишуть ЗМІ. The Outer Worlds 2 і новий DOOM уже підтверджені для запуску на PlayStation 5.

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