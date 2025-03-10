Пристрій навряд чи з'явиться у 2026 році. Найімовірніше, це станеться у 2027-му.

Відомий інсайдер і журналіст Джез Корден поділився цікавою інформацією про нове покоління Xbox. Замість традиційної консолі на нас може чекати щось на кшталт міні-ПК під Windows, але з оболонкою, яка дасть змогу з комфортом користуватися девайсом у парі з телевізором.

Основна відмінність від звичайного комп'ютера в тому, що в наступному Xbox буде фіксований набір заліза, який дасть змогу розробникам ігор робити проєкти одразу на Windows, озираючись на консоль. Передбачається, що це дасть змогу скоротити час на оптимізацію.

Ймовірно, Microsoft дивиться на успіх Steam Deck, портативного ПК, який також можна підключити до телевізора через док-станцію. Сьогодні люди шукають більш універсальний ігровий досвід, який Xbox сподівалася надати за допомогою Game Pass за межами свого обладнання.

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Раніше була інформація, що Microsoft подумує дозволити випуск пристроїв під брендом Xbox стороннім корпораціями на кшталт MSI або ASUS, але з логотипом "Xbox" на корпусі. Це може виявитися правдою, враховуючи останні слова Кордена.

Журналіст також розвіяв чутки про те, що наступний Xbox може вийти вже у 2026 році. Найімовірніше, реліз відбудеться у 2027-му.

Нагадаємо, що до кінця 2025 року на ринку з'явиться Switch 2. Консоль стала більшою, Joy-Con тепер кріпляться за допомогою магнітів, також підтверджено зворотну сумісність з іграми для Switch. Більше подробиць мають розповісти на найближчій Nintendo Direct – захід відбудеться 2 квітня.

З чуток, Sony об'єдналися c AMD для створення нової портативної консолі. Причому це буде не просто пристрій для тих, хто ностальгує. Японці мають намір відвоювати собі частину сегмента портативних ігрових станцій.

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