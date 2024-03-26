Більше ексклюзивів Microsoft з'явиться на консолях конкурентів, перспективи Game Pass теж туманні.

Схоже, ігровий підрозділ Microsoft може серйозно переглянути свій бізнес на тлі невдач із консолями лінійки Xbox Series. Головний редактор GamesIndustry.biz Крістофер Дрінг у подкасті свого видання розповів багато цікавого про плани Microsoft на цей напрямок.

Продажі консолей Xbox в Європі постійно знижуються, але ж вони і так були не особливо високі. У лютому 2024-го вони впали на 47% порівняно з аналогічним періодом минулого року. На цьому тлі всі крупні видавці почали сумніватися в доцільності випуску своїх ігор на Xbox Series X. А є ще й Series S, для якого потрібно окремо оптимізувати ігри.

У 2023 році Microsoft довелося визнати, що вона програла консольні війни. Сьогодні основний ігровий ринок збуту – PS5 і ПК. Компанія продовжить свою свіжу ініціативу з випуску ексклюзивів на платформах конкурентів, і в підсумку перенесе всі свої ігри на PS5 і Nintendo Switch, зокрема майбутні Gears of War, DOOM і Indiana Jones.

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Інший момент – Microsoft останнім часом стала менше приділяти уваги ігровому сервісу Game Pass, говорить джерело. Але про що йдеться, не уточнюється. Новинки, зокрема ААА-класу, продовжують додавати до каталогу і навряд чи перестануть у найближчому майбутньому.

При цьому, журналіст зазначає, що поки ніяких помітних переходів або змін для компанії не буде. Влітку у Xbox пройде велика презентація ігор, а в кінці року вийде оновлена версія Xbox Series X, яка буде необхідна хоч для якоїсь конкуренції з PlayStation 5 Pro.

Раніше були чутки, що Xbox нового покоління вийде на два роки раніше за PS6: Microsoft нібито збирається представити її вже у 2026 році. Раніше вважалося, що вихід консолі заплановано на 2028 рік. Sony до того моменту зможе запропонувати тільки PS5 Pro з менш актуальним "залізом".

Що стосується Nintendo Switch 2, то її доведеться почекати до 2025 року. Відомо, що японський виробник затримав реліз консолі, щоб надати більш потужне програмне забезпечення.

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