Схоже, ігровий підрозділ Microsoft може серйозно переглянути свій бізнес на тлі невдач із консолями лінійки Xbox Series. Головний редактор GamesIndustry.biz Крістофер Дрінг у подкасті свого видання розповів багато цікавого про плани Microsoft на цей напрямок.
Продажі консолей Xbox в Європі постійно знижуються, але ж вони і так були не особливо високі. У лютому 2024-го вони впали на 47% порівняно з аналогічним періодом минулого року. На цьому тлі всі крупні видавці почали сумніватися в доцільності випуску своїх ігор на Xbox Series X. А є ще й Series S, для якого потрібно окремо оптимізувати ігри.
У 2023 році Microsoft довелося визнати, що вона програла консольні війни. Сьогодні основний ігровий ринок збуту – PS5 і ПК. Компанія продовжить свою свіжу ініціативу з випуску ексклюзивів на платформах конкурентів, і в підсумку перенесе всі свої ігри на PS5 і Nintendo Switch, зокрема майбутні Gears of War, DOOM і Indiana Jones.
Інший момент – Microsoft останнім часом стала менше приділяти уваги ігровому сервісу Game Pass, говорить джерело. Але про що йдеться, не уточнюється. Новинки, зокрема ААА-класу, продовжують додавати до каталогу і навряд чи перестануть у найближчому майбутньому.
При цьому, журналіст зазначає, що поки ніяких помітних переходів або змін для компанії не буде. Влітку у Xbox пройде велика презентація ігор, а в кінці року вийде оновлена версія Xbox Series X, яка буде необхідна хоч для якоїсь конкуренції з PlayStation 5 Pro.
Раніше були чутки, що Xbox нового покоління вийде на два роки раніше за PS6: Microsoft нібито збирається представити її вже у 2026 році. Раніше вважалося, що вихід консолі заплановано на 2028 рік. Sony до того моменту зможе запропонувати тільки PS5 Pro з менш актуальним "залізом".
Що стосується Nintendo Switch 2, то її доведеться почекати до 2025 року. Відомо, що японський виробник затримав реліз консолі, щоб надати більш потужне програмне забезпечення.