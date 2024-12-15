The Outer Worlds 2 і новий DOOM уже підтверджені для запуску на PlayStation 5. "Індіана" і Сталкер 2 теж скоро доберуться до консолі конкурентів.

Журналіст і редактор Windows Central Джез Корден написав у X (Twitter), що консольні ексклюзиви назавжди зникли з планів ігрового підрозділу Microsoft.

Корден підкреслив, що максимум, на що можуть розраховувати фанати Xbox, це "тимчасова ексклюзивність". Microsoft вже почала випуск своїх ігор на консолях прямих конкурентів і планує продовжувати цю практику.

На виставці The Game Awards 2024 був представлений трейлер The Outer Worlds 2, яка офіційно заявлена не тільки для Xbox і ПК, але і на PlayStation 5. Розробкою гри займається студія Obsidian, що входить до складу Microsoft.

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Також у 2025 році запланована прем'єра Doom: The Dark Ages, і вона теж заявлена для консолі Sony, як і Indiana Jones: The Great Circle. Її реліз на PlayStation 5. відбудеться в березні. Період ексклюзивності Stalker 2 на Xbox теж буде досить коротким.

В іншому твіті журналіст зазначив, що навіть ігри рівня нової Fable, які, за ідеєю, мають бути іграми-системселерами Xbox, теж рано чи пізно виходитимуть на платформах конкурентів.

Незважаючи на зміни стратегії, Microsoft, ймовірно, продовжить випускати консолі Xbox, поки зберігається попит. Однак для подальшого зростання компанії, на думку журналіста, доведеться шукати нові напрямки. До слова, у Sony тепер теж схожа стратегія. Вона не випускає свої ігри на Xbox, але всі ексклюзиви, які з'являються на PS5, рано чи пізно виходять на ПК.

Останні чутки стверджують, що Microsoft випустить нове покоління Xbox вже у 2026 році. Компанія намагається повторити стратегію, яку вона застосовувала з Xbox 360, випустивши ігрову консоль на рік раніше PlayStation 3. Це зробило Xbox 360 найбільш продаваною консоллю Microsoft за всю історію існування ігрового підрозділу.

Нагадаємо, Xbox Series X/S вийшли восени 2020 року. Цифри показують, що продажі консолей уже більш ніж удвічі відстають від PlayStation 5. ЗМІ публікували матеріал, у якому йдеться про те, що у Microsoft все погано з Xbox, продажі падають, а перспективи Game Pass туманні.

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