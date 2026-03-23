Покупець отримав пральний порошок замість GeForce RTX 5090 за 3200 доларів (фото)

Купівля топової відеокарти Nvidia обернулася для геймера неприємним сюрпризом: замість очікуваної GeForce RTX 5090 він виявив у коробці звичайний пральний порошок. На цю історію звернули увагу в Wccftech.

Інцидент стався з покупцем з Індії, який замовив на Amazon модель GIGABYTE GeForce RTX 5090 WindForce. За словами потерпілого, замовлення було оформлено з позначкою Fulfilled by Amazon, тобто товар зберігався і відправлявся зі складу самої компанії.

Однак під час розпакування посилки з'ясувалося, що коробка відеокарти була пошкоджена, заводські пломби розкриті й заклеєні скотчем, а всередині знаходився кілограмовий пакет порошку Ghadi вартістю близько $2.

Додаткові питання викликала й зазначена на транспортній наклейці вага посилки – 1,56 кг, тоді як реальна RTX 5090 важить удвічі більше. Це, на думку потерпілого, вказує на те, що пристрій могли підмінити ще до доставки.

Незважаючи на відеодокази та звернення до служби підтримки Amazon, маркетплейс відмовився повертати гроші. Після тижня очікування та обіцянок провести розслідування компанія заявила, що "товар було доставлено коректно" і закрила запит.

За словами автора допису, інші покупці в той самий період також скаржилися на аналогічну підміну товару у того самого продавця, що може вказувати на системну схему шахрайства. Зараз покупець розглядає можливість подання позову для захисту своїх прав.

Ситуація знову піднімає питання про ризики купівлі дорогого обладнання у сторонніх продавців на великих онлайн-майданчиках. Раніше ЗМІ писали, що в США замість RTX 5090 покупцям надсилають рюкзаки. Що цікаво, ці випадки стосуються лише моделей Zotac.

Вас також можуть зацікавити новини: