Головний посил: продуктивність важливіша за візуальну красу.

Зазвичай користувачі розпочинають пошук компонентів для нового ПК вже маючи уявлення про бюджет системи. Левову частину грошей з'їсть комбінація процесора і відеокарти. Водночас є кілька комплектуючих, під час купівлі яких можна трохи заощадити.

Якщо ви обмежені в бюджеті, експерти з сайту XDA Developers назвали 5 компонентів, на які не варто витрачатися під час складання ігрового ПК.

Корпус . Сьогодні на ринку є багато чудових рішень менш ніж за 100 доларів, здатних повною мірою задовольнити всі ваші потреби без переплати за зайві функції та дизайнерські примочки. Головне в корпусі – сумісність компонентів, запас для майбутнього апгрейду і вентиляція.

. Сьогодні на ринку є багато чудових рішень менш ніж за 100 доларів, здатних повною мірою задовольнити всі ваші потреби без переплати за зайві функції та дизайнерські примочки. Головне в корпусі – сумісність компонентів, запас для майбутнього апгрейду і вентиляція. Охолодження корпусу . Якщо ви зупинилися на корпусі, який не постачається з попередньо встановленими вентиляторами (а таких більшість), доведеться докупити від 3 до 6 вентиляторів. В умовах обмеженого бюджету краще вибрати простий і практичний варіант, а це значить без RGB-підсвічувань та інформації про оберти й температуру. Загалом, ви не повинні витрачати на охолодження корпусу понад 80 доларів.

. Якщо ви зупинилися на корпусі, який не постачається з попередньо встановленими вентиляторами (а таких більшість), доведеться докупити від 3 до 6 вентиляторів. В умовах обмеженого бюджету краще вибрати простий і практичний варіант, а це значить без RGB-підсвічувань та інформації про оберти й температуру. Загалом, ви не повинні витрачати на охолодження корпусу понад 80 доларів. Кулер для процесора. Якщо ви купуєте 6-ядерний або 8-ядерний процесор для ігор, вам не потрібен найнавороченіший кулер, щоб підтримувати його охолодження.

Якщо ви купуєте 6-ядерний або 8-ядерний процесор для ігор, вам не потрібен найнавороченіший кулер, щоб підтримувати його охолодження. Блок живлення . Тут фахівці XDA радять ретельно розраховувати необхідну потужність і не купувати блоки потужністю 1600 Вт, коли ПК потрібно максимум 500 Вт. 100-120 доларів – це максимальна сума, яку більшості геймерів варто витратити на блок живлення.

. Тут фахівці XDA радять ретельно розраховувати необхідну потужність і не купувати блоки потужністю 1600 Вт, коли ПК потрібно максимум 500 Вт. 100-120 доларів – це максимальна сума, яку більшості геймерів варто витратити на блок живлення. Материнська плата. Останній п'ятий компонент, на якому можна заощадити, назвали найгірших з погляду розтрати бюджету. Хоч вона практично не впливає на продуктивність, геймери продовжують витрачати до $500 на материнську плату. Тим часом надійний VRM, великі радіатори, порти PCI-E 5.0 і швидкісні роз'єми NVMe можна отримати і на материнській платі середнього класу.

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