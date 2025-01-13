Для цього користувачеві довелося відключити всі енергоефективні ядра і багатопоточність, а також залити чип рідким азотом.

Процесори Intel продовжують дивувати любителів високих частот новими світовими рекордами.

Днями китайський оверклокер із ніком wytiwx офіційно пробив планку в 9 ГГц, розігнавши i9-14900KF до 9,121 ГГц і обійшовши попереднього рекордсмена всього на 4 МГц. Таким чином, вичавлювати фантастичні показники вдається не тільки ентузіастам AMD, а й власникам новітніх чипів від Intel.

Сам по собі i9-14900KF має 24 ядра (8 продуктивних і 16 енергоефективних) і може розвивати до 6 ГГц у турборежимі. Однак для встановлення рекорду оверклокер залишив тільки P-ядра і відключив мультипотоки, обравши в якості платформи материнську плату Asus ROG Maximus Z790 Apex з 16 Гб пам'яті DDR5. Цікаво, що в якості операційної системи використовувалася Windows 7, судячи з усього, це пов'язано з особливостями драйверів і стабільності на екстремальних частотах.

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Чарівним інгредієнтом у рецепті розгону став рідкий азот (або навіть гелій), адже процесору потрібна була напруга близько 1,387 В. Використання подібних методів охолодження традиційно дає захмарний приріст порівняно зі стоком, але в реальних умовах такий чип навряд чи буде працювати на частоті за 9 ГГц довго. Подібні рекорди в основному демонструють потенціал самого кремнію, а не його поведінку під повсякденними навантаженнями.

Раніше ми розповідали, що новітній процесор AMD Ryzen 7 9800X3D змогли розігнати до 6.9 ГГц. Але й умови там не такі екстремальні, і в такому режимі процесором можна користуватися на повсякденній основі.

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