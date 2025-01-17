Повне вимкнення DLSS і генератора кадрів призвело до того, що RTX 5090 не зміг досягти навіть 30 кадрів за секунду.

Минулого тижня Nvidia презентувала флагманську відеокарту GeForce RTX 5090, але реальних оглядів новинки поки що немає. Проте окремі блогери все ж розкривають характеристики і можливості нового ігрового монстра.

Автор YouTube-каналу PC Centric опублікував відеоролик із тестуванням GeForce RTX 5090 у грі Cyberpunk 2077. Хоч воно й було доволі обмеженим, корисної інформації в ньому все ж достатньо, передає Digital Trends.

Судячи з відео, найпотужніша відеокарта з максимальними налаштуваннями графіки, роздільною здатністю 4K UHD і ввімкненим трасуванням променів і шляхів видає лише 29 fps без апскейла і генератора кадрів. Це значно нижче рівня консолі та межує з неіграбельністю.

За всіх максимальних налаштувань графіки, активного DLSS 4 у режимі Quality і мультикадрової генерації в режимі x4 частота кадрів зростає в 7 разів – до 200 fps.

Генерація в режимі x3 дає 160-170 fps, а в режимі x2 – близько 115 fps. Якщо повністю відключити генерацію кадрів, але залишити DLSS 4, можна вичавити 60 fps.

Тобто Nvidia RTX 5090 дає змогу грати в Cyberpunk 2077 із роздільною здатністю 4K з трасуванням променів і шляхів, отримавши заповітні 60 кадрів усього лише з DLSS. Для порівняння, актуальна RTX 4090 показує близько 40-47 FPS в аналогічній ситуації.

Автор відео також зазначив, що еталонна Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition працює дуже тихо, незважаючи на збільшене до 575 Вт енергоспоживання і всього лише двослотову конструкцію.

Така різка різниця в частоті кадрів не залишає сумнівів у важливості генерації кадрів у сучасних ААА-іграх. Раніше Nvidia порівняла нову модель з DLSS 4 зі звичайним "апскейлом" – і різниця суттєва.

RTX 5090 з 32 ГБ відеопам'яті GDDR7 надійде в продаж 30 січня за РРЦ 1999 доларів. Слідом за нею Nvidia випустить RTX 5080, RTX 5070 Ti і RTX 5070 – останні дві моделі вийдуть уже в лютому.

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