Минулого тижня Nvidia презентувала флагманську відеокарту GeForce RTX 5090, але реальних оглядів новинки поки що немає. Проте окремі блогери все ж розкривають характеристики і можливості нового ігрового монстра.
Автор YouTube-каналу PC Centric опублікував відеоролик із тестуванням GeForce RTX 5090 у грі Cyberpunk 2077. Хоч воно й було доволі обмеженим, корисної інформації в ньому все ж достатньо, передає Digital Trends.
- Судячи з відео, найпотужніша відеокарта з максимальними налаштуваннями графіки, роздільною здатністю 4K UHD і ввімкненим трасуванням променів і шляхів видає лише 29 fps без апскейла і генератора кадрів. Це значно нижче рівня консолі та межує з неіграбельністю.
- За всіх максимальних налаштувань графіки, активного DLSS 4 у режимі Quality і мультикадрової генерації в режимі x4 частота кадрів зростає в 7 разів – до 200 fps.
- Генерація в режимі x3 дає 160-170 fps, а в режимі x2 – близько 115 fps. Якщо повністю відключити генерацію кадрів, але залишити DLSS 4, можна вичавити 60 fps.
Тобто Nvidia RTX 5090 дає змогу грати в Cyberpunk 2077 із роздільною здатністю 4K з трасуванням променів і шляхів, отримавши заповітні 60 кадрів усього лише з DLSS. Для порівняння, актуальна RTX 4090 показує близько 40-47 FPS в аналогічній ситуації.
Автор відео також зазначив, що еталонна Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition працює дуже тихо, незважаючи на збільшене до 575 Вт енергоспоживання і всього лише двослотову конструкцію.
Така різка різниця в частоті кадрів не залишає сумнівів у важливості генерації кадрів у сучасних ААА-іграх. Раніше Nvidia порівняла нову модель з DLSS 4 зі звичайним "апскейлом" – і різниця суттєва.
RTX 5090 з 32 ГБ відеопам'яті GDDR7 надійде в продаж 30 січня за РРЦ 1999 доларів. Слідом за нею Nvidia випустить RTX 5080, RTX 5070 Ti і RTX 5070 – останні дві моделі вийдуть уже в лютому.