ШІ важливіший за геймерів: Nvidia планує відкласти запуск RTX 60 до 2028-29 років

При цьому ситуація з оновленою лінійкою RTX 50 Super виглядає більш оптимістично.

За даними інсайдерів, Nvidia не планує випускати наступне покоління ігрових відеокарт мінімум до 2028 року, а дебют новинок і зовсім може відбутися лише на початку 2029-го. Про це у своєму новому ролику на YouTube заявив інсайдер Moore's Law Is Dead.

Основні ресурси компанії зараз спрямовані на розвиток дата-центрів і рішень для штучного інтелекту, що стало для Nvidia ключовим джерелом доходу. В результаті ігрові відеокарти ризикують залишитися без повноцінного оновлення на довший термін, ніж зазвичай.

Ця інформація збігається з недавніми повідомленнями, в яких наголошувалось, що ринок відеокарт може зіткнутися з помітним зсувом графіка виходу наступного покоління GPU – як у Nvidia, так і в AMD. Зростання попиту на ШІ-прискорювачі не дозволяє забезпечити стабільне, а головне, економічно вигідне виробництво відеоприскорювачів.

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Витік інформації вказує, що замість абсолютно нової серії Nvidia може випустити лінійку GeForce RTX 50 Super. Очікується, що такі моделі отримають більше відеопам'яті та низку покращень, зберігши архітектуру Blackwell. Їхня прем'єра нібито запланована на початок 2027 року.

Нещодавно Nvidia навіть повернула у продаж GeForce RTX 3060, реліз якої відбувся понад 5 років тому. Повернення ветерана пов'язане із затримкою новинки – RTX 5050 (9 ГБ), яка мала зайняти нішу бюджетних рішень зі збільшеним об'ємом відеопам'яті.

Нагадаємо, у червні Nvidia представила сімейство топових ARM-чіпів, що об'єднують процесор і відеокарту. Компанія обіцяє продуктивність рівня RTX 5070 і автономність рівня MacBook.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК гратиме більшість геймерів світу у 2026 році. GeForce RTX 3060 все ще в топі, також користувачі активно оновлюються до Windows 11 на тлі свіжих оновлень, що прискорюють роботу системи.

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