Відставання від графіка імовірно пов'язане з дефіцитом і подорожчанням RAM.

Зазвичай NVIDIA та AMD представляють нові покоління відеокарт кожні два роки. Дотримуючись цього графіка, нові RTX 60 і RDNA 5 мали з'явитися приблизно наприкінці 2026 або на початку 2027 року, але інсайдери радять не чекати анонсу свіжих відеокарт у звичні терміни.

У зв'язку з дефіцитом і подорожчанням RAM, що виникло через ШІ-перегони, реліз планують перенести до кінця 2027 року. Можливо, навіть до початку 2028-го – пише Notebookcheck з посиланням на інсайдера RedGamingTech.

Ситуація, що склалася на ринку, не дозволяє забезпечити стабільне, а головне, економічно вигідне виробництво выдеокарт. А поки NVIDIA і AMD мають намір якомога більше заробити на дефіциті: обидві компанії вже повідомили своїх партнерів про підвищення цін на відеокарти на початку 2026 року.

Відео дня

Між тим є інформація, що компанії AMD і NVIDIA можуть відмовитися від виробництва бюджетних GPU. Особливо це стосується моделей з великим об'ємом відеопам'яті, де вартість пам'яті займає значну частину собівартості.

Зі свого боку NVIDIA може скасувати серію GeForce RTX 50 SUPER через брак пам'яті GDDR7 обсягом 3 ГБ. Саме вони повинні дати змогу створити RTX 5070 SUPER 18 ГБ, а також 5070 Ti SUPER і 5080 SUPER з 24 ГБ пам'яті без зміни розрядності шини.

Раніше з'явилася інформація, що AMD і Intel почали підвищувати ціни на старі процесори. Експерти пов'язують зростання цін із дефіцитом компонентів і підвищеним попитом на обчислювальні потужності, особливо з боку індустрії ШІ.

УНІАН розповідав, які б/в комплектуючі ПК можна купувати, а які не варто. На чомусь можна заощадити, а ось деякі елементи комп'ютера краще брати тільки новими.

Вас також можуть зацікавити новини: