Nvidia відклала реліз нової GeForce RTX 5000 та повертає у продаж хіт 2021 року

Відеокарта середнього класу RTX 3060 отримає друге життя, причому мова йде про версію з об’ємом відеопам’яті 12 ГБ.

Відразу кілька інсайдерів повідомляють, що Nvidia поверне у продаж одну з найпопулярніших відеокарт позаминулого покоління – GeForce RTX 3060 у версії з 12 ГБ пам'яті. Очікується, що "перезапуск" відбудеться вже в червні 2026 року.

Повернення ветерана пов'язане із затримкою новинки – RTX 5050 (9 ГБ), яка мала зайняти нішу бюджетних рішень зі збільшеним об'ємом відеопам'яті. Її реліз поки що відкладається, а Nvidia тимчасово робить ставку на модель 2011 року.

Якщо інформація підтвердиться, це буде рідкісний випадок, коли відеокарта фактично отримає "друге життя" через кілька років після зняття її з виробництва. Первісно RTX 3060 вийшла в 2021 році як частина лінійки Ampere, і відтоді залишається однією з найпопулярніших відеокарт серед геймерів.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, після невеликої перерви GeForce RTX 3060 знову стала лідером у сегменті відеокарт. Її використовують 4% ПК-геймерів. Слідом розташувалися RTX 4060 і RTX 3050, а RTX 5070 опустилася на п'яте місце.

Також NVIDIA, за даними інсайдерів, готує нові версії відеокарт RTX 5060 Ti та RTX 5060. Головною зміною стане збільшення обсягу пам'яті до 9 ГБ завдяки переходу на нові модулі GDDR7 ємністю 3 ГБ.

Тим часом компанія AMD до 10-річчя платформи AM4 готує повернення хітового процесора Ryzen 7 5800X3D. Характеристики нібито залишать без змін, а випустять "новинку" у другому кварталі 2026 року.

Раніше експерти обрали найкращі комбінації процесора та відеокарти для ігрових ПК у 2026 році.

Вас також можуть зацікавити новини: