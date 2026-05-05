Змели за пів години: новий контролер Steam повністю розкупили на старті

На eBay вже активізувалися перекупники з цінами в декілька разів вищими за офіційні.

4 травня компанія Valve офіційно запустила продаж нового Steam Controller. Інтерес до геймпада виявився настільки високим, що спочатку користувачі скаржилися на збої при спробі оформити замовлення, а потім на те, що пристрій повністю розкупили – через пів години після початку продажів.

На тлі дефіциту активізувалися перекупники: на eBay почали з'являтися десятки оголошень за ціною від 160 до 300 доларів – у 2-3 рази вище офіційної ціни в $99. На це звернули увагу в Tom's Hardware.

У більшості випадків йдеться про перепродаж партій, викуплених одразу після старту продажів, що додатково підігріло ажіотаж навколо новинки.

Тим часом експерти закликають користувачів піддаватися паніці та не переплачувати перекупникам. Оскільки в геймпадах не використовуються чіпи DRAM і NAND, які сьогодні в дефіциті, у Valve не повинно виникнути проблем із поповненням запасів.

Новий контролер став другою спробою Valve закріпитися на ринку ПК-геймпадів. Пристрій отримав оновлений дизайн, натхненний Steam Deck, зберіг фірмові трекпади, а також нові функції на кшталт Grip Sense і сенсорного гіроскопа.

Також у найближчі місяці у продаж мають надійти інші новинки Valve: міні-ПК Steam Machine з акцентом на геймінг та VR-гарнітура Steam Frame. А ось на портативну Steam Deck 2 у найближчому майбутньому чекати не варто.

