RTX 5070 Ti отримає 16 ГБ відеопам'яті формату GDDR7 з шиною 256 біт. РРЦ – 749 доларів.

На сайті одного з провідних французьких ритейлерів електроніки Top Achat з'явилася сторінка кастомні версії відеокарти RTX 5070 Ti. Датою старту продажів значиться 20 лютого.

Офіційних подробиць від Nvidia з приводу дати запуску 5070 Ti і 5070 поки не надходило. Як пишуть у VideoCardz, на реліз RTX 5070 Ti 20 лютого вказують уже кілька джерел. Звичайна 5070 очікується трохи пізніше – через тиждень після Ti-версії.

GeForce RTX 5070 Ti

CUDA-ядра: 8960

Пам'ять: 16 ГБ GDDR7

Шина: 256 біт

Енергоспоживання: 300 Вт

Ціна: 749 доларів

GeForce RTX 5070

CUDA-ядра: 6144

Пам'ять: 12 ГБ GDDR7

Шина: 192 біт

Енергоспоживання: 250 Вт

Ціна: 549 доларів

При цьому очікується, що через високий попит ціни у ритейлерів на новинки будуть вищими. ЗМІ пов'язують дефіцит з поганою комунікацією між Nvidia й її партнерами з виробництва, а також із проведенням китайського Нового року, що впливає на роботу фабрик.

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Бюджетні GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti вийдуть пізніше – у березні. Отже, уся основна лінійка RTX50 з'явиться в продажу протягом усього лише трьох місяців, а якщо рахувати точніше, то навіть двох, оскільки RTX 5090 і RTX 5080 надійшли в продаж 30 січня.

З погляду позиціювання конкурентами RTX 5070 Ti і RTX 5070 можуть стати відеокарти Radeon RX 9000-ї серії. AMD робить ставку на доступний 4К геймінг, відмовившись від сегмента флагманів.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів планети на початку 2025 року. GeForce RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стають дедалі популярнішими.

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