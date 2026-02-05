Nvidia вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти в 2026 році

Крім того, компанія збирається скоротити виробництво RTX 50xx і перенести наступне покоління ігрових GPU.

Видання The Information з посиланням на свої джерела повідомило, що Nvidia цього року не випустить нові ігрові GPU – це станеться вперше за 30 років. Компанія вирішила спрямувати дефіцитну пам'ять на свої прискорювачі в дата-центрах.

Бум ШІ призвів до того, що Nvidia не випускатиме очікувані моделі з серії RTX 5000 Super, незважаючи на те, що їх реліз був запланований на січень цього року. Їхня доля до кінця не ясна, але компанія цілком може повністю відмовитися від їх релізу.

Єдина новинка, яку варто чекати від Nvidia цього року – ARM-чіпи N1X/N1 для ПК і ноутбуків з акцентом на локальні ШІ-завдання.

Також повідомляється, що Nvidia збирається скоротити виробництво відеокарт RTX 50xx, що може призвести до дефіциту в роздрібній торгівлі і зростання цін на окремі моделі, зокрема RTX 5090, RTX 5070 Ti і RTX 5060 Ti з 16 ГБ пам'яті.

Ще одним наслідком ситуації, що склалася, є те, що прем'єра наступного покоління GPU – серії RTX 60 під кодовою назвою "Rubin", також може затриматися. Спочатку відеокарти планували випустити ближче до кінця 2027 року, але тепер їх реліз в кращому випадку відбудеться в 2028-му.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що відеокарти AMD подорожчають вже вдруге з початку 2026 року. Перший етап подорожчання пройшов у січні і торкнувся моделей Radeon RX 9000, збільшивши ціни приблизно на 5-10%.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, відеокарти Nvidia встановлені у понад 73% користувачів Steam, тоді як частка AMD становить лише 18%. Найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 4060.

