Для створення ПК з аналогічними можливостями знадобиться відеокарта RTX 4070 і набагато більше, ніж $700.

Довгоочікуваний анонс PS5 Pro виявився вельми спірним через ціновий вибір Sony. У той час як PS4 Pro був випущений за тією ж ціною, що і базова PS4 ($399), PS5 Pro стала на $300 дорожчою за звичайну PS5, що здивувало як фанатів, так і аналітиків (хоча останні, як і раніше, вважають, що зрештою вона буде продаватися так само добре, як PS4 Pro).

Водночас деякі геймери почали загадуватися над питанням, чи не краще їм просто купити новий комп'ютер. Однак графічні експерти із Digital Foundry в розмові з IGN заявили, що ПК, відповідний за продуктивністю PS5 Pro, коштуватиме "набагато дорожче".

У Digital Foundry заявили, що ПК, який можна порівняти за ігровою продуктивністю з PS5 Pro, має включати RTX 4070. У США така відеокарта коштує близько 540 доларів (~23 000 грн). При цьому всі наявні прискорювачі від AMD не підійдуть, оскільки вони не мають ядер для прискорення трасування променів, як у PS5 Pro. А ось у Nvidia аналогічні ядра є.

Крім відеокарти, для складання ПК будуть потрібні інші комплектуючі: процесор із системою охолодження, материнська плата, оперативна пам'ять, накопичувач, корпус і блок живлення. На виході така збірка обійдеться дорожче 1000 доларів (~42 000 грн).

У Digital Foundry також вважають, що PS5 Pro призначена для PlayStation-ентузіастів, у яких вже є базова PS5 і зібрана велика бібліотека ігор. Користувачі, кому потрібна поліпшена графіка і більше fps, перейдуть на Pro-консоль без величезних фінансових витрат.

Детальніше про PlayStation 5 Pro ми розповіли в окремому матеріалі. Консоль отримала розігнаний процесор, крутішу графіку з поліпшеним рейтресінгом і більш швидку пам'ять, унаслідок чого потужність зросла на 45%.

Sony підтвердила, що "від 40 до 50 ігор" будуть оптимізовані для нової консолі на момент запуску 7 листопада. Ремастер The Last of Us Part II, Spider-Man 2 та інші тайтли матимуть позначку PS5 Pro Enhanced, яка акцентує на таких поліпшеннях, як підвищена роздільна здатність і частота кадрів.

Що стосується нового покоління, то реліз PS6 очікується приблизно у 2028 році. Водночас, якщо вірити чуткам, Microsoft випустить нове покоління Xbox на рік-два раніше за Sony, щоб повторити успіх Xbox 360, тобто вже у 2026 році.

