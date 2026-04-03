'PS6 вийде вже скоро': інсайдер закликав геймерів не купувати PS5 Pro за $900

Консоль нового покоління вже не за горами, а її ціна може виявитися нижчою, ніж у нинішньої флагманської моделі.

Інсайдер Moore’s Law is Dead, який має репутацію надійного джерела, закликав геймерів не піддаватися на нещодавнє підвищення цін Sony і утриматися від покупки PlayStation 5 Pro.

За його даними, Sony вже активно готується до запуску нового покоління PlayStation 6, причому мова йде не тільки про класичну стаціонарну приставку, але й про повноцінну портативну модель. Ознаки цього, як стверджується, вже зараз можна виявити в інструментах для розробників і внутрішніх оновленнях екосистеми.

Одним з головних елементів майбутньої архітектури консолей PlayStation став так званий енергозберігаючий режим, який Sony активно впроваджує у всі версії SDK і, по суті, робить обов'язковим для розробників. Цей режим фактично скорочує продуктивність консолі наполовину.

Відзначається, що таке обмеження навряд чи можна вважати реальною спробою економії енергії. Тому режим, за словами інсайдера, створювався зовсім не заради економії енергії, а як шар сумісності для майбутньої портативної PS6, щоб та забезпечила максимально широку зворотну сумісність з бібліотекою PS5 вже на старті.

Додатковим підтвердженням стала переробка системи PlayGo. Після оновлення SDK до 13-ї версії вона отримала функціональність, схожу на Xbox Smart Delivery. Тепер розробники можуть розділяти ігрові дані і асети залежно від конкретного пристрою. При цьому режим економії вже розглядається як окрема цільова платформа всередині екосистеми.

Паралельно Sony поступово починає згортати підтримку PlayStation 4. Вже з весни 2026-го нові проєкти більше не зможуть використовувати частину застарілих онлайн-функцій, а розробникам пропонують переходити на оновлений кросген SDK.

Всі ці зміни, на думку Moore’s Law is Dead, свідчать про те, що PlayStation 6 може вийти швидше, ніж здається. За даними іншого інсайдера KeplerL2, Sony, як і раніше, має намір випустити нову PlayStation наприкінці 2027 року.

Інсайдер рекомендує утриматися від покупки PS5 Pro за 900 доларів і дочекатися нового покоління. Він підкреслює, що PlayStation 6 від самого початку проектується як дешевша у виробництві, тобто стартова версія PS6 може виявитися дешевшою за поточну PlayStation 5 Pro.

Microsoft вже офіційно анонсувала наступний Xbox. Пристрій має робочу назву Project Helix – він запускатиме ігри як з Xbox, так і з ПК. Усередині у нього буде встановлено кастомний процесор від AMD, а девітки для розробників почнуть розсилати вже у 2027 році.

