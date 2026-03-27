На тлі дефіциту пам'яті Sony підвищила ціни на PlayStation 5 по всьому світу

Підвищення цін торкнеться всієї поточної лінійки пристроїв PlayStation, включаючи PS Portal.

Корпорація Sony підвищила рекомендовані ціни на всю актуальну лінійку пристроїв PlayStation. Цього разу захід торкнеться не тільки Європи, але й усього іншого світу, включаючи США та Японію.

Як йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії, це рішення прийнято в умовах "триваючого тиску на глобальну економіку". Виробники електроніки змушені коригувати прайси на свої пристрої через кризу на ринку пам'яті.

Оновлені рекомендовані роздрібні ціни на консолі PS5 набувають чинності з 2 квітня 2026 року.

США:

PS5 – $649,99;

PS5 Digital Edition – $599,99;

PS5 Pro – $899,99.

Європа:

PS5 – €649,99;

PS5 Digital Edition – 599,99 євро;

PS5 Pro – 899,99 євро.

Японія:

PS5 – ¥97 980;

PS5 Digital Edition – ¥89 980;

PS5 Pro – ¥137 980 ієн.

Крім того, подорожчання торкнеться портативної PlayStation Portal. У США вона подорожчає на 250 доларів, у Європі – до 250 євро, а в Японії – до 39 980 ієн.

Таким чином, ціни на PS5 та PS5 Pro в Європі зростуть одразу на 100 євро, а PS Portal подорожчає на 30 євро. Тут варто нагадати, що PS5 на момент виходу коштувала 500 євро – тобто йдеться про зростання ціни на €150 через п’ять років після старту покоління.

Дефіцит оперативної пам'яті здатний вплинути і на наступне покоління консолей: раніше з'явилася інформація, що Sony "продовжить" життєвий цикл PS5 на 1-2 роки, а вихід PS6 затримається до 2028 – або навіть 2029 року.

Раніше користувачі звернули увагу на одну з нових патентних заявок Sony, яка показує концепт можливого контролера PlayStation 6, що кардинально відрізняється від усіх попередніх геймпадів компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: