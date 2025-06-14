За своїми характеристиками Core 5 120F нагадує Core i5-12400F, але з поліпшеною тактовою частотою.

Intel готується до випуску нової лінійки процесорів Bartlett Lake для сокета LGA1700. Ці чипсети використовуватимуть виключно продуктивні P-ядра архітектури Raptor Cove. Тим часом у мережі вже з'явився промо-матеріал, присвячений одній з моделей – Core 5 120F.

Це буде 6-ядерний процесор на базовій частоті 2,5 ГГц і з бустом до 4,5 ГГц, що робить його майже ідентичним з популярним Core i5-12400F. Об'єм кешу L3 становить 18 Мб, TDP – 65 Вт. Підтримується оперативна пам'ять до 192 Гб DDR5-4800.

Intel називає Core 5 120F "ідеальним вибором для геймерів" з обмеженим бюджетом. Ціна поки невідома, але висока ймовірність, що процесор коштуватиме 175 доларів або навіть дешевше.

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У лінійці Bartlett Lake також очікуються більш потужні рішення серій Core 7 і Core 9. Вони зможуть запропонувати до 12 продуктивних ядер. Незважаючи на відсутність офіційного релізу, витік вказує, що Intel вже готова до початку продажів.

Зі свого боку AMD представила бюджетний Ryzen 5 5500X3D для тих, хто все ще сидить на AM4. Цей 6-ядерник має стати чудовою основою для ігрового ПК середнього рівня.

Нещодавнє опитування Steam показало, що все більше геймерів переходять на "червону" платформу: процесори AMD сьогодні використовує понад 40% ПК-геймерів, що є рекордним показником. Тоді як частка комп'ютерів на базі Intel вперше опустилася нижче 60%.

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