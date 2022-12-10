Поки тільки в Китаї, але незабаром повинен з'явитися й на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Ринок бюджетних смартфонів перенасичений пропозиціями від різних виробників. Але бувають моделі, які навіть в таких умовах примудряються виділитися на тлі конкурентів. Одним з них можна назвати новинку від Huawei – Huawei Enjoy 50Z.

Попри статус "бюджетника", новинка отримала 50-мегапіксельну камеру і працює під управлінням фірмової HarmonyOS.

За продуктивність тут відповідає неназваний 8-ядерний чіп – ймовірно, від компанії Qualcomm. Мобільна платформа працює в парі з 4/6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті, а місткість акумулятора становить 5000 мАг з підтримкою зарядки на 22,5 Вт.

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Є у смартфона і мінуси. Наприклад, пристрій пропонує екран IPS з діагоналлю 6,52 дюйма, роздільною здатністю 1600×720 пікселів і частотою оновлення лише 60 Гц. Зате, окрім основного 50-Мп датчика, також є два сенсори по 2 Мп кожен і фронтальна камера на 5 Мп.

Вартість базової версії Huawei Enjoy 50Z в Китаї становить 1199 юанів (~6300 грн), а версія з 6 ГБ ОЗУ обійдеться покупцям в 1399 юанів (~7300 грн). На майданчику AliExpress він ще не з'явився, але це питання часу.

До речі, якщо ви нещодавно оновились новеньким Android-смартфоном, УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки. Витратьте трохи часу, щоб отримати максимальне задоволення від користування гаджетом.

Якщо ж ви тільки в пошуках, але не стежите активно за ринком смартфонів, ми ділилися топом кращих пристроїв 2022 року за співвідношенням "ціна-якість". Традиційно, найкраще співвідношення ціни і якості демонструє китайський техногігант Xiaomi і її суббренд Redmi.

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