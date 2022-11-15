У список потрапили моделі від Realme, Xiaomi, Moto, а також Blackview.

Вибрати недорогий, але якісний телефон буває нелегко. Редакція порталу Gizchina відібрала найкращі смартфони, випущені цьогоріч, із хорошим "залізом" та батареєю, які зараз продаються дешевше $150 або 6000 тисяч в гривнях.

У список потрапили моделі від компаній Realme, Xiaomi, Moto, а також Blackview, яку рідко зустрінеш в подібних топах.

На першому місці опинився realme C33, який також є найпотужнішим смартфоном у цьому списку. Він оснащений процесором Unisoc Tiger T612 разом з 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ пам'яті. На передній панелі розмістився екран IPS на 6,5 дюйма, частотою 60 Гц і фронтальною камерою на 5 Мп.

За ним слідує Blackview Oscal C80, який працює на базі менш потужного Unisoc Tiger t606. Зате в ньому є відразу 8 ГБ ОЗУ і 128 ГБ пам'яті. Екран – IPS, 6,52 дюйма, HD+, 90 Гц, Батарея – 5180 маг з підтримкою швидкої зарядки 18 Вт.

Замикає топ-3 бюджетних смартфонів Redmi 10 2022, який практично нічим не відрізняється від тогорічної моделі. У нього точно такий же дизайн, 90-герцовий екран і камера на 50 Мп. Всередині процесор MediaTek Helio G88, а батарея на 5000 мАг підтримує 18-ватну швидку зарядку.

На четвертому і п'ятому місці розмістилися Xiaomi Redmi A1 і Moto G31. Модель "Ксяомі" цікава тим, що це перший за довгий час телефон компанії на чистому Android. До того ж він коштує всього лише 100 доларів. Що стосується моделі Moto, то вона, на відміну від інших смартфонів в списку, отримала екран OLED і модуль NFC для безконтактних платежів.

Відео дня

До слова, якщо ви не так давно придбали новенький Android-смартфон, рекомендується приділити особливу увагу його первинному налаштуванню. Вважається, що операційка від Google набагато функціональніша, але складніше в освоєння в порівнянні з iOS, яка стоїть в айфонах.

Тому важливо відразу все налаштувати правильно, щоб отримати максимальне задоволення від користування гаджетом. УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки нового Android-смартфона.

Вас також можуть зацікавити новини: