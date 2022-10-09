До 2030 року компанія хоче скоротити кількість парникових газів на обсяг, більший ніж той, що створює весь ланцюжок виробництва продуктів.

Компанія IKEA у деяких містах повністю перейшла на доставку товарів електротранспортом. В інших - наразі працюють над створенням інфраструктури. Компанія вирішила до 2025 повністю перевести свою доставку товарів на електротранспорт.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на генерального директора компанії Джеспера Бродіна.

Зазначається, що це є частиною стратегії бренду щодо скорочення викидів парникових газів протягом наступних восьми років. До 2030 року IKEA хоче скоротити кількість парникових газів на обсяг, більший ніж той, що створює весь ланцюжок виробництва продуктів.

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Ingka Group, який володіє більшістю магазинів IKEA в усьому світі, вже виробляє більше відновлюваної енергії, ніж споживає. Компанія інвестувала близько 3 мільярдів євро у вітрові та сонячні проекти з 2009 року.

У наступні вісім років компанія планує збільшити інвестиції до 6,5 мільярда євро. Зараз Ingka Group вже належать 575 вітрових турбін, 20 сонячних парків і 935 тис. сонячних панелей на дахах магазинів та складів IKEA.

Проблеми з екологією

Останні сім років на Землі стали найспекотнішими за всю історію спостережень, а 2021 рік зайняв у цьому списку п'яте місце.

Минулий рік відзначився кількома хвилями екстремальних явищ. А все тому, що нагрівання планети веде до збоїв в усталеній системі охолодження і циркуляції води і повітря. Частішають посухи, морози, урагани, лісові пожежі і повені.

На початку 2022 року вчені заявили, що світовий океан став ще спекотніше, ніж будь-коли раніше, продовжуючи шостий рік поспіль бити рекорди температури.

У серпні в ООН попередили, що ще мінімум 40 років літо на землі буде ставати все спекотнішим. Зазначалось, що льодовикам у Альпах цього року загрожує найбільша втрата маси за останні 60 років.

Так званий "льодовик судного дня" в Антарктиді, який отримав таке прізвисько через високий ризик руйнування та загрозу підняття рівня Світового океану, може швидко розтанути в найближчі роки.

У вересні повідомлялося, що цьогорічне літо виявилося найспекотнішим в Європі за всю історію спостережень.

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