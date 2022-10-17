Як саме буде реалізована ця функція, глава SpaceX не розповів.

Американський підприємець і найбагатша людина у світі Ілон Маск повідомив, що розробники додадуть в систему супутникового інтернету Starlink можливість робити пожертвування.

Один їх користувачів Twitter поділився враженнями від Starlink і заявив, що хотів би допомогти в розвитку системи, але зауважив, що такої опції поки немає. На що Ілон Маск спочатку поставив своїм фоловерам питання, "чи є ще охочі пожертвувати на Starlink нужденним", а потім додав, що така можливість з'явиться.

Подробиць про те, як буде працювати ця можливість, поки не повідомив. Можливо, спеціальна кнопка з'явиться прямо в додатку сервісу.

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Ілон Маск, Starlink і Україна

Близько 20 тисяч супутникових одиниць Starlink було передано Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому.

Starlink - проект американської компанії SpaceX з розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку і запусків великої їх кількості в космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.

13 компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв'язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв'язок українських військових у зоні бойових дій. За твердженнями SpaceX, на це фінансування знадобиться понад $120 млн до кінця цього року і ще близько $400 млн на наступні 12 місяців.

Втім, буквально на наступний день Маск заявив, що все-таки продовжить фінансувати Starlink в Україні.

"Чорт з ним... незважаючи на те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто будемо продовжувати безкоштовно фінансувати уряд України", - заявив він.

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