Згідно із задумом Tesla, Optimus покликаний замінити більшу частину рутинної людської роботи.

Компанія Ілона Маска Tesla почала розсилати запрошення на щорічний захід Tesla AI Day, з якого випливає, що в рамках шоу 30 вересня буде представлений перший людиноподібний робот компанії – Tesla Bot – нині більш відомий як Tesla Optimus.

Цифрова листівка також супроводжується ілюстрацією, на якій зображені "руки" робота, пальці якого утворюють символ форми серця.

Незадовго до розсилки запрошень на сайті Tesla також з'явилася вакансії, з опису яких випливає, що компанія має намір використовувати на своїх підприємствах тисячі роботів-гуманоїдів. Їх хочуть пустити в дію для виконання повторюваних і монотонних завдань, що дозволить автоматизувати їх виконання.

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Концепт робота-гуманоїда загального призначення вперше був представлений більше року тому. Згідно із задумом Tesla, Optimus покликаний замінити більшу частину рутинної людської роботи. Йдеться про покупки в маркетах і інших повсякденних турботах. При цьому Маск тоді підкреслив, що робот не націлений відбирати робочі місця у самих людей.

На початку 2022 року Маск говорив, що Tesla в цьому році віддає пріоритет розробці саме робочого прототипу робота-гуманоїда, а не запуску нових продуктів, які відклали на 2023 рік. Також мільярдер зазначив, що громадськість поки не побачила цінність Tesla Optimus, проте цей робот "повністю змінить світову економіку".

Раніше УНІАН вже писав, що у 2023 очікується запуск супутників Starlink другого покоління, які будуть більше та потужніше за нинішні моделі.. До них також зможуть підключатися звичайні смартфони в місцях, де немає мережі, і електрокари Tesla. Швидкість обіцяють в районі 2-4 Мбіт/з, чого вистачить на передачу текстових повідомлень і невеликих файлів.

SpaceX планує запустити партії Starlink V2 на борту свого величезного корабля Starship наступного покоління, який також буде доставляти вантажі та людей на Місяць і Марс, якщо все піде за планом. Маск нещодавно заявив, що перший орбітальний випробувальний політ Starship "цілком можливо" відбудеться в листопаді.

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