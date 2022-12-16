Більше десятка інструментів для підвищення продуктивності, навчання і роботи в Інтернеті.

Пошуковий гігант Google продовжує підбивати підсумки року і, окрім топа найкращих ігор і застосунків для Android, поділився добіркою найкращих плагінів для браузера Chrome, здатних зробити роботу в інтернеті ще простіше і зручніше.

Варто зазначити, що не всі з них обов'язково вийшли у 2022 році. Відзначені ті варіанти, які в компанії порахували актуальними саме тепер. Всі розширення розбили на категорії для зручності.

Продуктивність

Tango – автоматично записує дії користувача для створення навчальних відео;

SwiftRead – для підвищення швидкості читання в два-три рази;

Liner – дозволяє виділяти, зберігати, упорядковувати й отримувати рекомендації по прочитаних матеріалів;

Compose AI – інструмент для написання програм на базі ШІ;

Visbug – дозволяє дизайнерам вносити зміни в текст і зображення на сайтах;

Check US Visa Slots – перевіряє наявність відкритих вікон для запису на отримання американської візи.

Фокус

Workona Tab Manager – допомагає керувати купою відкритих вкладок;

CrXMouse Chrome Gestures – підвищує продуктивність роботи в Інтернет завдяки ярликам навігації.

Розвага

RoPro – призначений для гравців в Roblox, приносячи в популярну гру додаткові функції;

eJoy – дозволяє дивитися відео-контент в інтернеті з подвійними субтитрами, паралельно вивчаючи мову.

Навчання

Equatio – цифровий помічник з математики;

MyBib: Free Citation Generator – спрощує створення бібліографії для наукових робіт.

Відео дня

Нагадаємо, нещодавно в браузері Chrome з'явився енергоощадний режим. Він дозволяє продовжити час роботи ноутбука без підзарядки.

Ще раніше в Chrome в додали не менш корисний інструмент, який дозволяє швидко переміщатися між відкритими вкладками, історіями та закладками. Відмінно стане в пригоді для любителів працювати з купою відкритих вкладок.

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