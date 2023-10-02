Презентація нових процесорів відбудеться в середині жовтня.

Офіційна презентація нових процесорів Intel 14-го покоління, відомих як Raptor Lake-Refresh, відбудеться в середині жовтня. Ми вже знаємо їх детальні характеристики, тепер стали відомі ціни на всі моделі.

Один з канадських ритейлерів додав в каталог нові чіпи разом з цінами. Якщо ці прайси актуальні, то очікується подорожчання максимум на 7%, ніж у аналогічних чіпів 13-го покоління, повідомляє портал VideoCardz.

Цікаво, що в окремих випадках підвищення не очікується зовсім – наприклад, ціна Core i5-14600KF не зміниться. Хоча це може бути не актуально для інших ринків.

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Вартість чіпів Intel Core 14 (в дужках вказано зростання ціни щодо 13-го покоління):

Core i9-14900K — 769 доларів

Core i9-14900KF — 779 доларів (+5%)

Core i7-14700K — 589 доларів (+2%)

Core i7-14700KF — 549 доларів (+4%)

Core i5-14600K — 449 доларів (+7%)

Core i5-14600KF — 399 доларів (+0%)

Старт продажів настільних Intel Core 14-го покоління, згідно з доступною інформацією, запланований на 17 жовтня. За кілька днів до можна очікувати перші огляди новинок. Для використання чіпів Raptor Lake-S Refresh на старих платах lga1700 з логікою Intel 600-/700-й серії потрібно оновити прошивку UEFI.

Разом з тим процесори AMD Ryzen 8000 на основі архітектури Zen 5 дебютують у першому кварталі 2024 року. Як очікується, вони збережуть кількість ядер (до 16), отримають більше кеша і покажуть приріст продуктивності на 20-25%.

Нагадаємо, нинішнє 13-е покоління Intel Raptor Lake вийшло в жовтні 2022 року. До нього увійшли бюджетні Core i5-13600K, середні Core i7-13700K і флагманські Core i9-13900K.

У порівнянні з 12-м поколінням, приріст продуктивності в багатопотоковому режимі склав до 41%, в однопоточному – до 15%. Водночас оглядачі відзначають, що актуальна лінійка процесорів Intel має неймовірний потенціал для розгону.

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