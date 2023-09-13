Повна зарядка смартфонів, як і в попередніх поколіннях, буде займати близько півтори години.

Попри відмову від фірмового Lightning і перехід на роз'єм USB Type-C, у смартфонів iPhone 15 не спостерігається помітних поліпшень в швидкості зарядки. Про це повідомляє видання MarRumors, вивчивши технічні характеристики новинок.

Apple, як завжди, не наводить подробиць про потужність дротової зарядки, вказуючи лише, що адаптери потужністю 20 Вт і вище підходять для зарядки iPhone 15 і здатні зарядити 50% приблизно за 30 хвилин. Точно з такою ж швидкістю заряджаються айфони попереднього покоління.

Як стало відомо на презентації, серія iPhone 15 підтримує стандарт зарядки Qi2 наступного покоління, але, як виявилося, і тут не спостерігається ніяких поліпшень. Від Qi-зарядок смартфони Apple заряджаються з потужністю не більше 7,5 Вт, а від фірмових зарядок MagSafe – 15 Вт.

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Таким чином інсайди про те, що iPhone 15 отримає найшвидшу зарядку серед всіх айфонів, не підтвердилися. Можливо, швидку зарядку приберегли для iPhone 16.

Сучасні Android-смартфони заряджаються від куди більш потужних адаптерів. Навіть 100-доларові Xiaomi підтримують швидку зарядку потужністю 30 Вт. Водночас моделі дорожче оснащуються адаптерами на 60 або навіть 100 Вт, а деякі флагмани й зовсім підтримують 240 Вт. Наприклад, Realme GT5– він повністю заряджається менш ніж за 9 хвилин.

Чим відрізняється iPhone 15 від iPhone 14

У дешевших iPhone 15 і 15 Plus з'явився виріз Dynamic Island, роз'єм USB-C і камера на 48 Мп, а корпус трохи скруглили і оновили за кольорами.

Преміальні моделі iPhone 15 Pro і 15 Pro Max отримав матовий корпус з титану, настроювану кнопку замість важеля беззвучного режиму, а також суперпотужний процесор A17 Pro, який підтримує RTX в іграх.

Ціни в порівнянні з минулим роком не збільшилися: iPhone 15 стартують від $799, а iPhone 15 Pro – від $999. У продажу з 22 вересня.

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