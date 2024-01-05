Девайс підключається до смартфона по Lightning або USB-C в залежності від моделі iPhone.

Компанія Clicks випустила незвичайний аксесуар для смартфонів Apple. Він припаде до душі користувачам, які ностальгують за телефонами BlackBerry, пише MacRumors.

Це чохол з повноцінною QWERTY-клавіатурою, яка оснащена підсвічуванням і шорткатами, а живиться від акумулятора iPhone через Lightning чи USB-C. Також є окрема клавіша для запуску голосового введення.

Головна перевага цієї клавіатури – вона розташовується в нижній частині кейса, тому не перекриває дисплей. Однак з таким підходом сам айфон значно подовжується, так що він вміститься не в будь-якій кишені. Наприклад, габарити iPhone 14 Pro збільшуються до 188 мм замість "рідних" 147 мм. Втім, розробники кажуть, що клавіатура повинна "відчуватися як природне продовження" Айфона.

Чохол з клавіатурою Clicks коштує 139 доларів, він підходить для двох останніх поколінь iPhone. Поставки почнуться з 1 лютого.

Як УНІАН писав, iPhone 13 назвали найкращим айфоном за співвідношення "ціна-якість" наприкінці 2023 року. У нього все ще актуальний дизайн, топовий процесор і крутий акумулятор, а отримувати оновлення він буде ще 3 роки мінімум.

Водночас тести автономності показали, що у iPhone 14 Pro Max найкраща батарея серед актуальних моделей бренду. А найменш "живуча" батарея у iPhone 14 Pro,

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