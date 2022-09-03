Згідно з дослідженням, кожен другий американець ходить з айфоном.

У США вперше спостерігається унікальна ситуація: активних смартфонів на iOS стало більше, ніж активних смартфонів на Android.

Згідно з дослідженням Counterpoint, за підсумком другого кварталу 2022 року частка яблучних користувачів перевищила 50% – це сталося вперше з моменту виходу оригінального айфона у 2007-му. З Android-виробників лідирують Samsung і Lenovo.

Найцікавіше, що користувачі Android нерідко переходять на iPhone і залишаються на ньому, чого не скажеш про тих, хто початково обрав "яблучну" продукцію – вони, як правило, залишаються вірні своєму вибору. Аналітики впевнені, що всьому причиною успішна маркетингова політика Apple в тандемі з екосистемою компанії, що постійно розвивається – зокрема, у сферах фінансів і охорони здоров'я.

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Також наголошується, що розрахунки компанії засновані не на продажах пристроїв, а на основі "активної встановленої бази".

Операційні системи як релігії – вони не зазнають значних змін. Але за останні чотири роки потік послідовно переміщався на користь iOS від Android – йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, цієї осені у компанії Apple заплановано дві великі презентації. Перша пройде вже наступної середи, 7 вересня. Друга – найімовірніше, в кінці жовтня-початку листопаді. Більш точну дату ми дізнаємося лише за тиждень до івенту.

Презентація нових моделей iPhone очікується на вересневій презентації. Це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.

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