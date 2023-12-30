Тут є як преміальні моделі від іменитих виробників, так і доступні моделі для всіх.

Навушники – такий же важливий пристрій, як і смартфон. І як і смартфони ринок навушників переповнено різними моделями під будь-який бюджет, тому визначитися з вибором оптимального девайса часом буває дуже складно.

Портал GSMArena підбивав підсумки року й назвав найкращі бездротові навушники, які були випущені в 2023 році.

Sony WF-1000XM5. Гарнітура забезпечують феноменальну якість звуку, найкраще в своєму класі шумозаглушення, безліч функцій і компактні розміри. Ціна на флагманські навушники Sony завжди висока, але в цьому випадку вона виправдана.

Гарнітура забезпечують феноменальну якість звуку, найкраще в своєму класі шумозаглушення, безліч функцій і компактні розміри. Ціна на флагманські навушники Sony завжди висока, але в цьому випадку вона виправдана. Sony WF-C700N. Для тих, хто бажає заощадити. Це, можливо, найкращі навушники 2023 року вартістю до $100. Вони легкі, зручні, з хорошим шумодавом і преміальним дизайном.

Для тих, хто бажає заощадити. Це, можливо, найкращі навушники 2023 року вартістю до $100. Вони легкі, зручні, з хорошим шумодавом і преміальним дизайном. Nothing Ear (2) . Найстильніші навушники на ринку, які володіють при цьому купою флагманських фішок, а коштують при цьому зовсім недорого.

. Найстильніші навушники на ринку, які володіють при цьому купою флагманських фішок, а коштують при цьому зовсім недорого. CMF Buds Pro . Цікава новинка від суббренду Nothing. Це відмінний малобюджетний варіант, що пропонує якісний звук, першокласний шумозаглушувач і топову автономність.

. Цікава новинка від суббренду Nothing. Це відмінний малобюджетний варіант, що пропонує якісний звук, першокласний шумозаглушувач і топову автономність. HUAWEI FreeBuds 5i. Недорогі бездротові навушники від іменитого виробника з відмінним звуком і цілим набором найважливіших функцій. Беріть, якщо вам потрібна недорога гарнітура з топовою автономністю.

Недорогі бездротові навушники від іменитого виробника з відмінним звуком і цілим набором найважливіших функцій. Беріть, якщо вам потрібна недорога гарнітура з топовою автономністю. Tozo Golden X1 . Цей виробник не є широко відомим ім'ям в аудіосфері, але їх флагманські навушники приємно здивували чудовою якістю звуку, надійним шумозаглушенням і чудовим часом автономної роботи.

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У 2023 році Apple мінімально оновила свої навушники, додавши роз'єм для зарядки USB-C до AirPods Pro. Але наступного року нас чекає помітний апгрейд лінійки навушників.

Всі гаджети та аксесуари до них вимагають певного догляду. Гігієна в цьому питанні займає не останнє місце. Зокрема, кожен власник подібної техніки повинен знати, як почистити навушники від вушної сірки.

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