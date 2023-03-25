Покупцям обійдеться в 999 євро (~39 000 грн).

Компанія Lenovo представила на ринку великий увігнутий монітор Legion R45w-30. Це 44,5-дюймова панель з частотою оновлення до 170 Гц і вбудованим USB-хабом.

Дисплей типу VA має співвідношення сторін 32:9 при роздільній здатності 5120×1440 пікселів – на вигляд нібито два 24-дюймових монітори з QHD-дозволом поставлені поруч. Водночас максимальні кути огляду становлять 178 градусів.

Монітор забезпечує охоплення 120% колірного простору sRGB, також він має увігнуту форму з радіусом кривини 1500R: таке виконання підсилює ефект занурення в іграх. Заявлений час відгуку становить 1 Мс (MPRT). Також є підтримка AMD FreeSync Premium Pro.

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Для підключення до ПК передбачений хаб з трьома USB-A 3.2 та одним USC-C 3.2, а також Ethernet і аудіоджеком. Для виведення зображення передбачено HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4. Підставка дозволяє збільшувати висоту екрана, а також змінювати кут нахилу.

Продажі Legion R45w-30 почнуться в жовтні цього року за ціною 999 євро (~39 000 грн). Окрім Lenovo, новий широкоформатний монітор представила компанія AOC. Модель називається AG455UCX.

Раніше УНІАН писав, що Lenovo прийняла рішення піти з ринку ігрових смартфонів. Попри випуск декількох вкрай цікавих моделей, компанія не змогла досягти значного успіху в цій галузі. А ще раніше Xiaomi скоротила приблизно половину штату підрозділу Black Shark, що займається випуском ігрових смартфонів.

А тим часом компанія представила новий ігровий планшет Legion Y900, який називає "королем планшетів". У нього великий 14,5-дюймовий AMOLED-екран і великий набір геймерських функцій.

А минулого місяця компанія поповнила асортимент своїх аксесуарів одним з найбільш незвичайних портативних SSD-накопичувачів – виглядає як скейтборд, а за розмірами не більше USB-флешки.

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