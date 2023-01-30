Ціна за все це відповідна – 33 000 юанів (близько 180 000 грн).

Бренд Thunderobot представив свій новий ігровий ноутбук Zero 2023, який отримав найпотужніший процесор і відеокарту на ринку. Він призначений для гравців, яким потрібна безкомпромісна потужність в змагальних іграх.

Новинка оснащена 16-дюймовим дисплеєм 4К 240 Гц, топовими Intel Core i9-13900HX і GeForce RTX 4090, і отримала яскраву розмальовку в стилі трансформера Бамблбі, пише ITHome.

Крім найпотужніших CPU і GPU, ноутбук отримав 64 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 2 ТБ, потужну систему охолодження, купа роз'ємів, включаючи USB-C (Thunderbolt 4) і HDMI 2.1, а також адаптер Wi-Fi 6e.

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Ціна за все це відповідна – 33 000 юанів (близько 180 000 грн). Продажі в Китаї стартують з 1 лютого.

Який ноутбук купити в 2023 році

Якщо ви в пошуках нового лептопа, УНІАН ділився підбіркою найбільш топових ноутбуків, випущених у 2022 році. "Найкращим з найкращих" визнали Lenovo Yoga 9i. Він демонструє оптимальне співвідношення продуктивності, дизайну і ціни. Найкращим бюджетним ноутбуком став HP Pavilion Aero 13.

Якщо говорити про ігрові рішення, то тут найбільш оптимальним вважається Dell Alienware Х15 R2. До речі, в одній з попередніх заміток ми розбиралися, наскільки виправдане рішення придбати ігровий ноутбук у 2022 році. Попри свою портативність і топове "залізо", у них вистачає своїх недоліків і більш дешевих конкурентів, зокрема, Steam Deck.

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