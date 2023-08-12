Всі вони поставляються зі швидким SSD, дисплеєм з високою частотою оновлення і відеокартою, оптимальною для геймінгу в 1080p.

Якщо ви в пошуках потужного, але водночас недорого ігрового ноутбука, оглядачі авторитетного ресурсу Tom's Hardware склали відповідний топ недорогих рішень для геймінгу. Всього до топу увійшло 7 моделей – ціни на них варіюються від 1000 до 1500 доларів.

Більшість ігрових ноутбуків дешевше 1500 доларів сьогодні пропонують відеокарти GeForce RTX 4050 або RTX 4060 та новітні процесори Intel та AMD. Також за ці гроші покупці отримують швидкий SSD і дисплей з високою частотою оновлення.

Найцікавішою моделлю до $1500 визнано HP Victus 16. Апарат оснащено потужним процесором Intel Core i7-13700H і відеокартою GeForce RTX 4050. Ноутбук має 16,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 144 Гц. До плюсів HP Victus 16 віднесли довгий час роботи без підзарядки, яскравий екран, зручну клавіатуру і стильний дизайн.

Апарат оснащено потужним процесором Intel Core i7-13700H і відеокартою GeForce RTX 4050. Ноутбук має 16,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 144 Гц. До плюсів HP Victus 16 віднесли довгий час роботи без підзарядки, яскравий екран, зручну клавіатуру і стильний дизайн. Найкращим ноутбуком з начинкою AMD в межах $1500 назвали ASUS ROG Strix G15. Він демонструє високі ігрові характеристики завдяки зв'язці Ryzen 9 5900HX і Radeon RX 6800M, а також 300-герцовому майже 16-дюймовому екрану.

Він демонструє високі ігрові характеристики завдяки зв'язці Ryzen 9 5900HX і Radeon RX 6800M, а також 300-герцовому майже 16-дюймовому екрану. Alienware М15 R7 потрапив до рейтингу завдяки міцній збірці, незвичайному дизайну і довгому часу роботи без підзарядки. У ноутбука процесор AMD Ryzen 7 6800H, відеокарта GeForce RTX 3060 і 15,6-дюймовий екран з частотою 165 Гц.

потрапив до рейтингу завдяки міцній збірці, незвичайному дизайну і довгому часу роботи без підзарядки. У ноутбука процесор AMD Ryzen 7 6800H, відеокарта GeForce RTX 3060 і 15,6-дюймовий екран з частотою 165 Гц. За ціною менше ніж 1400 доларів MSI Sword 15 може похвалитися класичним дизайном, великою кількістю портів і потужною зв'язкою Core i7-12650H і GeForce RTX 3060.

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ASUS TUF Gaming 15 з Core i7-12700H і GeForce RTX 3060 назвали найкращим варіантом для кіберспортсменів, яким потрібна максимально можлива частота кадрів. Тут вона становить 300 Гц.

з Core i7-12700H і GeForce RTX 3060 назвали найкращим варіантом для кіберспортсменів, яким потрібна максимально можлива частота кадрів. Тут вона становить 300 Гц. MSI Katana 15 вибрали найкращим ноутбуком до $1000. Це бюджетний геймерський лептоп з Intel Core i7-13620h і GeForce RTX 4050. У нього майже ідеальне співвідношення ціни/якості і топові динаміки.

вибрали найкращим ноутбуком до $1000. Це бюджетний геймерський лептоп з Intel Core i7-13620h і GeForce RTX 4050. У нього майже ідеальне співвідношення ціни/якості і топові динаміки. Ще один гідний ігровий ноутбук до $1000 – Acer Nitro 5 з Intel Core i5-12500H та GeForce RTX 3050 Ti.

А якщо ви хочете зібрати недорогий ігровий ПК, літо 2023 року – найкращий момент для цього. Процесори, оперативна пам'ять і SSD-накопичувачі зараз стоять рекордно дешево, також після "смерті" майнінга покращилася ситуація з доступністю і ціною нових відеокарт.

Згідно зі статистикою Steam, найпопулярнішою відеокартою серед гравців є GeForce GTX 1650. На другому місці – RTX 3060, а на третьому – GTX 1060. Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ.

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