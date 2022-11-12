Новинка отримала просунуті камеру і дисплей з частотою 240 Гц.

Минулого року відомий виробник фотоапаратів Leica об'єднався з Sharp для випуску свого першого смартфона. Модель називалася Leitz Phone 1. Тепер компанія представила друге покоління.

Головний момент, який виділяє Leitz Phone 2 на тлі конкурентів – це дюймовий сенсор камери, який вміє імітувати фірмові об'єктиви з різною фокусною відстанню.

Характеристики в ньому теж топові:

OLED-екран 6.6 дюйма, 240 Гц, 2730×1260 точок;

Процесор Snapdragon 8 Gen 1, 12 + 512 ГБ пам'яті;

Акумулятор місткістю 5000 мАг з бездротовою зарядкою;

Основна камера 47 Мп з датчиком глибини на 1.9 Мп;

ОС Android 12 з інтерфейсом, натхненним камерами Leica.

Інші особливості Leitz Phone 2 включають роз'єм для навушників 3,5 мм, рейтинг захисту IP68, слот microSD, модуль NFC для безконтактної оплати й Wi-Fi 6. Також є підтримка Dolby Vision та ультразвуковий датчик відбитків пальців.

Відео дня

Апарат буде продаватися ексклюзивно в Японії. Його можна буде купити починаючи з 18 листопада за ціною 225 360 єна, це приблизно 60 000 грн.

Смартфони з найкращими камерами на 2022 рік

В кінці жовтня фахівці порталу DxOMark оновили рейтинг найкращих камерофонів сьогодення. Новим королем мобільної фотографії назвали Huawei Mate 50 Pro: дозвіл "фронталки" у ньому становить 13 Мп, а в складі основний датчик на 50 Мп, перископ на 64 Мп із 3.5х зумом і "ширік" на 13 Мп.

Друге і третє місце дісталося Honor Magic4 Ultimate і Google Pixel 7 Pro. Новенькі iPhone 14 Pro і 14 Pro Max розділили четверте і п'яте місця в рейтингу камерофонів. При цьому по частині відеознімання та селфі-камери саме новинка Apple є найкращою в рейтингу DxOMark.

Вас також можуть зацікавити новини: