Деталі та збірка флагмана коштують $516 при ринковій вартості смартфона в $899.

Напередодні компанія Xiaomi представила на ринку свій найкращий та найдорожчий флагман Xiaomi 12S Ultra. В ньому, як ми вже розповідали, вперше застосований 1-дюймовий фотосенсор Sony IMX989 на 50 Мп.

Дослідницька фірма Counterpoint Research розібрала Xiaomi 12S Ultra та підрахувала вартість смартфона й кожної його складової. Експерти оцінили собівартість пристрою в $516 при ринковій вартості в $899.

Зокрема, зазначається, що найдорожчим компонентом Xiaomi 12S Ultra виявилися процесор і співпроцесор, що відповідає за обробку зображень, а також модуль пам'яті – майже 67% від загальної собівартості смартфона.

Нижче можна подивитися структуру вартості докладніше:

Відомо, що Qualcomm, Samsung і Sony – основні постачальники компонентів Xiaomi 12S Ultra. Перші відповідають за процесори (зокрема аудіо) та інші мікросхеми в пристрої. Інші два постачають дисплей й оперативну пам'ять LPDDR5.

Додамо, що окрім об'єктива Leica, смартфон оснащений флагманським процесором Snapdragon 8+ Gen 1, 6.7-дюймовим AMOLED-екраном з вбудованим сканером пальця і адаптивною частотою оновлення екрана від 1 до 120 Гц.

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