Аксесуар "навішується" прямо на смартфон та ідеально підстрахує, якщо ви далеко від розетки.

Відомий виробник зарядних пристроїв, компанія Anker, представила новий компактний повербанк для iPhone. Модель Anker Nano Power Bank має крихітні габарити та ідеально підстрахує, якщо ви знаходитесь далеко від розетки.

Як передає 9to5Toys, зарядник вийшов дуже компактним і зручним завдяки своєму форм-фактору. Аксесуар розміром із запальничку і місткістю 5000 мАг "навішується" прямо на смартфон.

Повербанк підключається до iPhone знизу за допомогою вбудованого Lightning-штекера, і залишається там як свого роду продовження корпусу девайса. Він зможе зарядити iPhone або iPad і кейс для AirPods 1,5-2 рази. Також пристрій отримав USB-C-порт, через який можна заряджати і сам повербанк.

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Anker Nano Power Bank може видавати потужність 12 Вт – це майже стільки ж, скільки дають зарядні аксесуари від Apple.

Поки що повербанк ексклюзив для США і деяких інших країн – на офіційному сайті бренду за нього просять 32 долари (1200 грн). Доставки в Україну немає. Однак найближчим часом новинку напевно можна буде знайти і на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Раніше Xiaomi випустила недорогий "кишеньковий" пауербанк з вбудованим кабелем USB-C. Таке унікальне рішення дозволяє не турбуватися ро те, щоб носити з собою ще й кабель для зарядки.

Водночас УНІАН ділився порадами, як правильно вибрати повербанк в 2023 році. Повербанки самі по собі прості і універсальні. Вони підходять практично всім сучасним телефонами і мало чим відрізняються в модельному ряді. Але дещо про них все-таки потрібно знати.

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