Все завдяки вбудованій у верхню частину сонячній панелі.

Шведський виробник аудіотехніки Urbanista представив доволі цікавий і практичний гаджет – Urbanista Malibu. Це Bluetooth-гарнітура, який працює на вбудованій сонячній панелі.

Як повідомляє The Verge, у новинки два 10-ватних динаміки і вологозахист за стандартом IP67. Від одного заряду час роботи становить 30 годин – і це без урахування підживлення від сонця.

Але головна фішка – технологія Powerfoyle, яка генерує енергію від штучного освітлення. Простіше кажучи, колонка не заряджається тільки в повній темряві. Як запевняє виробник, навіть штучного освітлення буде достатньо, щоб вона працювала "нескінченно".

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У США за Urbanista Malibu просять 149 доларів (близько 5500 грн). Торік цей же виробник випустив і перші в світі бездротові навушники з сонячними панелями в кейсі.

Найкрутіші гаджети 2023-го – добірка УНІАН

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