Знаходити і закривати запущені програми в "Диспетчері завдань" тепер стало куди простіше.

В "Диспетчері завдань" Windows 11 нарешті з'явився рядок пошуку – працює він як за назвою програм, так і за ідентифікатором процесу, якщо кількість активних завдань обчислюється десятками.

Про це нововведення Microsoft повідомила у своєму блозі. Для швидкого переходу до рядка пошуку можна скористатися комбінацією клавіш, але замість звичного поєднання Ctrl+F придумали Alt+F.

Розробники також додали можливість обрати власну тему оформлення "Диспетчера завдань" – незалежно від активної теми в Windows. Її можна встановити на сторінці налаштувань: темну, світлу або системну.

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Поки що оновлений "Диспетчер завдань" доступний в попередній збірці для учасників Windows Insider, але з одним з найближчих оновлень системи він стане доступний всім користувачам Windows 11.

Чи варто переходити з Windows 10 на Windows 11

Реліз Windows 11 відбувся 5 жовтня 2021 року. Ті, хто перейшов на "одинадцятку" кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але частини функцій, як і раніше, не вистачає, а ті, що на місці, часто реалізовані незручно.

У вересні цього року для Windows 11 вийшло перше велике оновлення з переробленим "Диспетчером завдань" і можливістю перетягувати ярлики та файли на панель завдань.

Втім, оновлення виявилося досить проблемним. Користувачі скаржаться на "Синій екран смерті" і зависання в іграх після установки апдейта, також є проблеми з роботою принтерів.

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