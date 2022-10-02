У Microsoft вже обізнані про проблему, але не уточнили, як скоро з'явиться коректна версія оновлення.

Перше велике оновлення для ОС Windows 11, яке Microsoft почала поширювати нещодавно, виявилося дуже проблемним. Ми вже писали про "синій екран смерті" і зависання в іграх після установки апдейта, а зараз стало відомо, що оновлення зламало принтери користувачів.

Як повідомляє портал Neowin, установка Windows 11 22H2 призводить до відключення важливих функцій принтерів, що використовують драйвери Microsoft IPP Class Driver або Universal Print Class Driver.

Користувачі в соцмережах стверджують, що установка оновлення, серед іншого, позбавила їх принтери кольорового і двостороннього друку, а в окремих випадках "блокує" можливість зміни розміру і типу паперу.

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У Microsoft вже обізнані про проблему і заблокували поширення Windows 11 22H2 на пристрої, яких торкнулась ця проблема. Це означає, що користувачі таких комп'ютерів не зможуть отримати оновлення до тих пір, поки розробник не усуне проблему. Втім, коли це станеться – поки невідомо.

Microsoft значно оновила Windows 11: чи варто оновлюватись

20 вересня вийшло велике оновлення Windows 11 2022 Update (22h2). У ньому нарешті додали вкладки в "Провіднику", модернізували макети багатозадачності, а також оновили "Диспетчер завдань", який тепер може працювати в темній темі.

А ще, через довгий час, Microsoft таки повернула можливість перетягувати іконки на панель завдань і в додатки через панель завдань. Ця "фішка" була однією з найбільш часто запитуваних у користувачів – вона була в попередніх версіях "вінди", але до Windows 11 дісталася лише через рік після релізу.

Зазначимо, що згідно зі свіжою статистикою Steam за серпень, "одинадцятка" встановлена на майже 25% комп'ютерах – і ця цифра зростає з кожним місяцем.

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