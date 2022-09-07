Всередині стоїть процесор Ryzen 7 6800H із 16 ГБ оперативної пам'яті.

Компанія Xiaomi випустила новинку для геймерів – ноутбук Redmi G Pro Ryzen Edition. Як повідомляється, це перший ігровий ноутбук суббренду Redmi Pro-серії.

Новинка отримала 16-дюймову IPS-матрицю з 2.5 K-роздільною здатністю і підтримкою частоти оновлення 240 Гц. Яскравість – 500 ніт.

Усередині стоїть процесор Ryzen 7 6800h в поєднанні з відеокартою RTX 3060, 16 ГБ "оперативки" DDR5-4800 і накопичувачем PCIe 4.0 на 512 ГБ. За охолодження пристрою відповідають 4 теплові трубки та два вентилятори по 12 В.

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Вага ноутбука становить 2.66 кг, товщина – 28.45 мм. Живиться все це від батареї на 80 Втч, а в комплекті йде адаптер живлення на 330 Вт. Що стосується інтерфейсів, в наявності USB-C з Power Delivery (100 Вт), три USB 3.2 Gen 2 Type-A, один USB 2.0 Type-A, mini DisplayPort 1.4 і HDMI 2.0, Ethernet, SD-рідер і роз'єм для навушників 3,5 мм.

В рамках попереднього замовлення пристрій продають за 7599 юанів (~39 999 грн). Поки тільки в Китаї, але незабаром він повинен з'явитися й на міжнародному ринку.

Нагадаємо, раніше оглядачі The Verge склали топ найкращих ігрових ноутбуків 2022 року. Такі пристрої тягнуть найвимогливіші ігри, а також відмінно підходять для повсякденного використання.

Найкращим ігровим ноутбуком 2022 року назвали Asus ROG Zephyrus G15. За ним йде Asus ROG Zephyrus G14 і Razer Blade Pro 17.

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