Програма призначена для комп'ютерів під управлінням ОС Windows 10 і вище.

Компанія Microsoft випустила свій аналог популярної утиліти CCleaner, яка очищає Windows і підвищувати її продуктивність. Називається вона PC Manager і призначена для ПК під управлінням "десятки" і вище.

Наприклад, тут у користувачів є можливість управління сховищем комп'ютера і швидкого завершення процесів, а також контролю того, які програми запускаються при старті Windows, пише The Verge.

Утиліта також дозволяє підвищити загальну продуктивність операційної системи, звільняючи оперативну пам'ять і видаляючи тимчасові файли. Крім того, PC Manager спрощує зміну браузера за замовчуванням.

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Наголошується, що левова частка цих функцій вже вбудована в Windows за замовчуванням, але PC Manager "збирає їх всі в одному місці" – це просто зручніше.

Публічна бета-версія PC Manager доступна для звантаження на офіційному сайті Microsoft. Там же говориться, що сама програма більше орієнтована на ноутбуки та ПК з низькими характеристиками.

Microsoft значно оновила Windows 11: що нового

20 вересня вийшло велике оновлення Windows 11 2022 Update (22h2). У ньому нарешті додали вкладки в "Провіднику", модернізували макети багатозадачності, а також оновили "Диспетчер завдань", який тепер може працювати в темній темі.

А ще, через довгий час, Microsoft повернула можливість перетягувати іконки на панель завдань і в додатки через панель завдань. Ця "фішка" була однією з найбільш часто запитуваних у користувачів – вона була в попередніх версіях" вінди", але до Windows 11 дісталася лише через рік після релізу.

Зазначимо, що згідно зі свіжою статистикою платформи Steam, "одинадцятка" встановлена на майже 25% ігрових комп'ютерах – і ця цифра зростає з кожним місяцем.

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