У коментарях користувачі прийшли до консенсусу, що новинка не змогла нічим здивувати в цьому плані.

Компанія Huawei, щоб підігріти інтерес користувачів до своєї прийдешньої флагманської серії Mate 50, опублікувала серію знімків Місяця, зроблених за допомогою камери "прошки".

У коментарях до публікації багато користувачів теж почали публікувати свої знімки Місяця, які були зроблені на минулі покоління камерофонів від Huawei. Зрештою користувачі прийшли до консенсусу, що новинка не змогла нічим здивувати в цьому плані.

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Можливості обробки зображень завжди були відмінною рисою флагманських камерофонів Huawei. За роки випуску фотофлагманів компанія накопичила власні технології з обробки зображень і після припинення співпраці з Leica запустила власний бренд зображень XMAGE. Mate 50 Pro стала першою серією, в якій використовується ця технологія.

Разом з тим Pro-модель оснастили 50-мегапіксельною основною камерою з оптичною стабілізацією зображення – вона здатна сама вибирати потрібний розмір апертури в залежності від умов. Камері допомагає 10-канальний мультиспектральний датчик і лазерний автофокус.

Також варто зауважити, що Huawei Mate 50 – перший флагман з підтримкою супутникового зв'язку. Функція дозволить спілкуватися в місцях, де немає стільникового зв'язку. Втім, був він таким рівно день, оскільки на наступний день після анонсу Apple представила лінійку iPhone 14 із супутниковим SOS-оповіщенням.

Продажі серії Mate 50 в Китаї стартують 21 вересня, пізніше – в інших країнах. Ціни на Pro-модель починаються з $ 980 (близько 36 000 грн).

Нагадаємо, раніше Huawei представила на ринку свій новий гаджет Huawei Tag. Як зовні, так і по набору функцій – це аналог мітки Apple AirTag, але просять за неї втричі дешевше.

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