Нововведення вже поширюються поступово серед усіх користувачів Android.

Google випустила свіже оновлення фірмового застосунку Clock. Хітову програму помітно змінили, перемалювавши інтерфейс і додавши декілька нових "фішок".

Раніше для того, щоб відкласти або відключити будильник, доводилося робити свайп вліво, щоб вимкнути – вправо. Але таким чином спросоння можна неусвідомлено вирубити дзвінок, проспати чи запізнитися на роботу, наголошує 9to5Google.

Тепер у функцій "Дрімати" і "Скасувати" є окремі кнопки, які користувачеві доведеться усвідомлено натиснути, щоб позбутися від настирливого звуку. Буде потрібно деякий час, щоб звикнути до нововведень, але нова опція однозначно допоможе користувачам.

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З апдейтом 7.4 в налаштуваннях також з'явилася нова опція для кнопок гучності Do Nothing ("Не робити нічого"). Таймер теж став зручніше – додали кнопку збільшеного розміру для додавання часу й зупинки таймера.

Нагадаємо, нещодавно Google додала в свій браузер Chrome енергоощадний режим. Він дозволяє продовжити час роботи ноутбука без підзарядки.

Ще раніше в Google Chrome з'явилася корисна фіча, яка дозволяє зберігати групи вкладок на панелі закладок. Завдяки цьому можна швидко отримувати доступ до потрібних сторінок.

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