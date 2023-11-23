А ще раніше користувачі "пікселів" зіткнулися з дефектами скла смартфонів. При цьому що сам дисплей Pixel 8 наразі найкращий в галузі.

З'являються численні повідомлення в соціальних мережах про проблеми зі смартфонами Google Pixel 8 Pro, пов'язаної з появою круглих опуклостей на дисплеї. Поки це нічим не загрожує, але, як відомо, OLED-панель дуже крихка.

Google офіційно визнала наявність проблеми, втім, запевнила, що ця особливість не впливає на продуктивність або довговічність смартфона, а також на гарантійне обслуговування, пише ITHome.

Виробник підкреслив, що ці "бульбашки" не впливають на функції сенсорного екрана, проте незважаючи на це, стурбовані користувачі Pixel 8 Pro вже звернулися в Google з проханням про заміну пристрою. Однак, навіть після заміни, нові "пікселі" можуть мати аналогічні дефекти.

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Це вже не перша проблема з новими Pixel 8. Раніше користувачі почали помічати невеликі нерівності і брижі всередині скла дисплея смартфонів. Хоч дефекти не погіршують роботу екранів, тиск зсередини в майбутньому можуть заподіяти проблеми.

Додамо, що на сьогодні дисплеї Pixel 8 і 8 Pro вважаються найкращими в світі. Експерти DxOMark високо оцінили передачу кольору, читаність в будь-яких умовах, рендеринг HDR10-відео, а також плавність картинки і чуйність. При цьому новенький iPhone не потрапив навіть до топ-5.

Також на презентації Google оголосила, що Pixel 8 і 8 Pro отримуватимуть оновлення протягом семи років з моменту релізу, тобто обидва смартфони будуть актуальними до 2030 року. Наразі сім років на ринку Android-смартфонів не пропонує жоден з виробників.

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