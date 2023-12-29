Серед них моделі від ASUS, Sony та інших виробників.

У 2023 році на ринку з'явилася ціла низка цікавих смартфонів. І деякі з них незаслужено залишилися без уваги, чи то через невдалий час запуску, чи то малу популярність виробника або інші чинники.

Редактори порталу Android Authority розповіли про смартфони, випущені в цьому році, на які варто поглянути більш пильно. Серед них моделі від ASUS, Sony та інших виробників.

Asus Zenfone 10 – Asus залишається чи не єдиним виробником, хто сьогодні випускає компактні флагмани. При крихітних габаритах цей девайс має все необхідне, але його підвела слабка реклама.

– Asus залишається чи не єдиним виробником, хто сьогодні випускає компактні флагмани. При крихітних габаритах цей девайс має все необхідне, але його підвела слабка реклама. HONOR Magic 5 Pro – цей смартфон пропонує досвід преміум-класу не гірше, ніж у конкурентів, а в тесті камери і дисплеїв DxOMark він випереджає майже всі топові гаджети на Android. Однак відсутність Google-сервісів все ж серйозний мінус для багатьох користувачів. Відео дня

Lenovo ThinkPhone – бізнес-смартфон в стилі легендарних ноутбуків бренду. Однією з його головних фішок стала синхронізація з ноутбуками ThinkPad, але все ж продукт вийшов занадто нішевим.

Motorola Edge Plus – найкращий смартфон компанії за останні роки, але через те, що попередні моделі отримали завищений цінник, модель цього року пройшла повз користувачів.

– найкращий смартфон компанії за останні роки, але через те, що попередні моделі отримали завищений цінник, модель цього року пройшла повз користувачів. Nothing Phone (2) – продовження найкрасивішого смартфона 2022 року. Але не таке успішне як попередник: апарат перетворився із середняка на суббфлагман, хоча нововведень не так вже й багато, щоб переплачувати за них.

– продовження найкрасивішого смартфона 2022 року. Але не таке успішне як попередник: апарат перетворився із середняка на суббфлагман, хоча нововведень не так вже й багато, щоб переплачувати за них. Sony Xperia 1 V – як і ASUS, Sony робить смартфони для певної групи користувачів. Це флагман призначений насамперед для фотографів, але цінник в 1400 доларів звичайних користувачів може відштовхнути.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, AnTuTu ділився рейтингом найбільш продуктивних смартфонів на сьогодні. Лідер рейтингу по потужності обходить iPhone 15 Pro Max майже на 30%, при цьому коштує в два рази дешевше.

А iPhone 13 назвали найкращим айфоном за співвідношенням "ціна-якість" в кінці 2023 року. У нього все ще актуальний дизайн, топовий процесор і крутий акумулятор.

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