Втім, навіть у непрості часи ринок схилився до вибору дорогих iPhone – у Apple 4 девайси з 10, що потрапили до топу.

Авторитетне агентство Counterpoint Research перерахувало найбільш продавані смартфони третього кварталу 2023 року. У топі повно бюджетників і середняків, але перші місця все одно займають дорогі смартфони iPhone.

За підрахунками фахівців, найбільше у 2023 році люди купували iPhone 14. Смартфон отримав частку 4% від усіх глобальних продажів смартфонів у світі. У топ-4 також увійшли iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro і iPhone 13.

Слідом за лідерами розташувалися недорогі моделі південнокорейського бренду Samsung: Galaxy A14, Galaxy A14 5G, Galaxy A54, Galaxy, a04e і Galaxy A34. У десятку лідерів продажів потрапив лише один телефон Xiaomi – ультрабюджетник Redmi 12С.Таким чином, всі місця в топ-10 розподілені між трьома виробниками.

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У звіті Counterpoint також зазначається, що ринок смартфонів досяг найнижчого рівня за 10 років. Багато в чому це пов'язують з відсутністю необхідності в частій заміні старих моделей на нові. Також в останні роки спостерігається розширення сегмента б/у смартфонів.

Чому Redmi 12C виявився одним з найбільш популярних телефонів 2023 року? Це доступний бюджетник з великим екраном, вологозахистом IP53 і батареєю на 5000 мАг. А коштує він при цьому дешевше 5000 грн.

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через 5 років, бенчмарк AnTuTu ділився рейтингом найпотужніших Android-смартфонів на ринку. Лідер рейтингу по потужності обходить iPhone 15 Pro Max майже на 30%, при цьому коштує в два рази дешевше.

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