У Samsung вийшов новий бюджетник – він відрізняється від усіх інших смартфонів компанії

Задня панель пристрою оздоблена екошкірою, що не типово для Samsung. Також тут передбачена рекордна 50-мегапіксельна фронталка.

Корпорація Samsung оголосила про вихід недорогого смартфона Galaxy C55. По суті – це Galaxy M55 для китайського ринку, але він має кілька цікавих відмінностей, пише ITHome.

Наприклад, задня панель Galaxy C55 оброблена екошкірою, що типово для багатьох китайських виробників смартфонів, але не типово для Samsung. Зазвичай корейський бренд не експериментує з матеріалами і використовує пластик у доступних смартфонах і скло в більш дорогих.

Також тут передбачено 50-мегапіксельну фронтальну камеру, яка на даний момент є тільки у Galaxy M55. Це рекордна роздільна здатність селфі в девайсах бренду. Для порівняння, S24 Ultra має фронтальну камеру 12 мегапікселів. На задній панелі "бюджетника" розташована потрійна камера з об'єктивами 50, 8 і 2 мегапікселів.

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Що стосується інших характеристик: 6,7-дюймовий дисплей Super AMOLED+ з частотою 120 Гц і максимальною яскравістю 1000 ніт, є підтримка Always-On Display. Телефон працює на процесорі Snapdragon 7 Gen 1, має від 8 ГБ ОЗП. Ємність акумулятора склала 5000 мА-год, потужність зарядки - 45 Вт.

У Китаї у Samsung Galaxy C55 дві конфігурації: 8/256 Гбайт – 1999 юанів (близько 11 000 грн), 12/256 ГБ - 2299 юанів (12 500 грн). В Україні купити Galaxy M55 і, тим паче, C55, поки що не можна.

На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. Цього літа вийде нове покоління складних смартфонів і смарт-годинників, а восени очікується реліз Galaxy Ring – дебютного розумного кільця. Також є інформація, що Samsung підготувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

А в Китаї днями випустили справжнього "вбивцю флагманів". iQOO Z9 Turbo отримав велику батарею, топове залізо і немерехтливий екран AMOLED, а коштує при цьому дешевше 300 доларів.

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