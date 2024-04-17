Galaxy M55 отримав великий дисплей, тривалу підтримку оновленнями та рекордну селфі-камеру.

Компанія Samsung представила на європейському ринку Galaxy M55, який дебютував минулого місяця в Індії. Це смартфон середньобюджетного сегмента, який за деякими параметрами обходить дорожчі смартфони бренду, пише GSMArena.

Попри те, що пристрій коштує набагато дешевше, ніж Galaxy S24, доступний девайс отримав селфі-камеру з рекордною для Samsung роздільною здатністю 50 мегапікселів. Для порівняння, навіть S24 Ultra має фронтальну камеру 12 мегапікселів. Позаду три камери: основна 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення, ширик 8 Мп і макро на 2 Мп.

Galaxy M55 також виділяється серед інших смартфонів Samsung батареєю на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки Super Fast Charging 2.0 потужністю 45 Вт. Всего за 30 хвилин батарея поповнюється на 70%.

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З основних характеристик: 120-герцовий 6,7"-дисплей Super AMOLED+ з роздільною здатністю Full HD+ і яскравістю 1000 ніт, процесор Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Також смартфон має вбудований під дисплей дактилоскопічний сенсор, систему захисту Samsung Knox Vault і One UI 6.1 з ШІ-функціями на базі Android 14.

Samsung Galaxy M55 представлений у темно-синьому та світло-зеленому кольорах за ціною 500 євро за версію з 8/128 ГБ пам'яті та 550 євро за 256 ГБ.

Як раніше УНІАН повідомляв, інший "середняк" Samsung здивував фахівців якістю дисплея. Недорогий, але потужний Galaxy A55 обійшов преміальні iPhone 14, OPPO Find X6 Pro і Google Pixel 7, а у своєму ціновому класі і зовсім став абсолютним лідером.

На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. Цього літа вийде нове покоління складних смартфонів і "народний" Galaxy S24 FE, а восени очікується реліз Galaxy Ring – дебютного розумного кільця. Також є інформація, що Samsung підготувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

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