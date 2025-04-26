Безкоштовні користувачі ChatGPT отримали доступ до функції 'глибокого дослідження'

Функція дає змогу надіслати запит на дослідження, детальний і пророблений.

OpenAI випустила спрощену версію інструменту "глибоких досліджень" Deep Research у ChatGPT, за допомогою якого чат-бот прошерстить увесь інтернет за вас. На відміну від оригінального варіанту, вона доступна безкоштовно, але з обмеженнями.

Безкоштовна версія працює на базі моделі o4-mini, а не o3. Хоча її відповіді коротші, але їхні "глибина і якість збережуться", обіцяють у компанії.

Спрощена версія Deep research уже почала з'являтися у користувачів. Натискаючи її, введіть своє повідомлення для бота і в такий спосіб він зрозуміє, що це не звичайний швидкий запит, а завдання для тривалого і детального розгляду "сотень" джерел. Процес генерації може займати як 5 хвилин, так і півгодини.

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У безкоштовній версії ChatGPT надається п'ять запитів на місяць. При досягненні ліміту використання вихідної версії у платних підписників ChatGPT їхні запити автоматично перемикатимуться на спрощений варіант, але там теж є свої обмеження залежно від тарифу.

В OpenAI підкреслюють, що функція "глибокого дослідження" - це важливий крок до створення загального штучного інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати.

Нещодавно Google несподівано відкрила доступ усім охочим до тестування своєї найрозумнішої нейромережі. Це перша модель у новій серії ШІ, що "мислять", яка здатна краще справлятися із завданнями, що вимагають логіки, аналізу та врахування контексту.

Популярність ChatGPT продовжує досягати нових висот, і в березні він обігнав TikTok та Instagram, ставши найбільш завантажуваним додатком у світі. За місяць його встановили 46 млн разів.

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